Байден планирует вернуться в политику, чтобы реализовать одно важное дело - СМИ

Пока что решение Байдена не вызвало сильного энтузиазма среди демократов.

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СМИ раскрыли истинную цель возвращения Байдена / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Вкратце:

Байден собирается вернуться в политику

Бывший лидер США планирует помогать демократам

Экс-президент США Джо Байден планирует вернуться в американскую политику. Он, среди прочего, хочет принять участие в новых избирательных кампаниях демократов, чтобы те восстановили свои утраченные позиции. Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на источники в Вашингтоне.

Отмечается, что в прошлом месяце экс-президент частным образом встретился с новым председателем Национального комитета Демократической партии Кеном Мартином и предложил свою помощь.

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По данным журналистов, Байден планирует собирать средства для демократов, проводить кампанию и "делать все необходимое", чтобы Демократическая партия США вернула утраченные позиции.

Кроме того, новый опрос NBC News показывает, что популярность Демократической партии упала до рекордно низкого уровня. Лишь 27% зарегистрированных избирателей заявили, что положительно относятся к партии - это самый низкий показатель в опросах телеканала, начиная с 1990 года.

Однако многие представители партии не уверены, что 82-летний политик сможет повысить популярность Демпартии. Многие активисты и спонсоры утверждают, что экс-президент США привязан к поражению в 2024 году и в свои 82 года является символом скорее прошлого, чем будущего.

"Кто захочет вернуть Джо Байдена в игру?", - сказал один из основных сторонников Байдена.

При этом некоторые демократы считают, что в "нужный момент" Байден мог бы стать полезным для партии, проводя агитацию в таких регионах, как его родной штат Пенсильвания. Однако сейчас "не время" для этого.

Заявления Трампа о Байдене - последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал своего предшественника Джо Байдена "крайне некомпетентным президентом".

Кроме того, еще на президентских дебатах, Трамп заявил, что "если бы у нас был настоящий президент (таким образом, он намекнул на Байдена - Главред), Путин никогда бы не вторгся в Украину".

Как писал Главред, Трамп неоднократно говорил, что якобы опасные обещания Байдена, которые подогревали намерения Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу, спровоцировали вторжение России в Украину.

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Что известно о NBC News? NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года. К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

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