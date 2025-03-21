Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Байден планирует вернуться в политику, чтобы реализовать одно важное дело - СМИ

Марина Фурман
21 марта 2025, 22:00
202
Пока что решение Байдена не вызвало сильного энтузиазма среди демократов.
Байден, Трамп
СМИ раскрыли истинную цель возвращения Байдена / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Вкратце:

  • Байден собирается вернуться в политику
  • Бывший лидер США планирует помогать демократам

Экс-президент США Джо Байден планирует вернуться в американскую политику. Он, среди прочего, хочет принять участие в новых избирательных кампаниях демократов, чтобы те восстановили свои утраченные позиции. Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на источники в Вашингтоне.

Отмечается, что в прошлом месяце экс-президент частным образом встретился с новым председателем Национального комитета Демократической партии Кеном Мартином и предложил свою помощь.

видео дня

По данным журналистов, Байден планирует собирать средства для демократов, проводить кампанию и "делать все необходимое", чтобы Демократическая партия США вернула утраченные позиции.

Кроме того, новый опрос NBC News показывает, что популярность Демократической партии упала до рекордно низкого уровня. Лишь 27% зарегистрированных избирателей заявили, что положительно относятся к партии - это самый низкий показатель в опросах телеканала, начиная с 1990 года.

Однако многие представители партии не уверены, что 82-летний политик сможет повысить популярность Демпартии. Многие активисты и спонсоры утверждают, что экс-президент США привязан к поражению в 2024 году и в свои 82 года является символом скорее прошлого, чем будущего.

"Кто захочет вернуть Джо Байдена в игру?", - сказал один из основных сторонников Байдена.

При этом некоторые демократы считают, что в "нужный момент" Байден мог бы стать полезным для партии, проводя агитацию в таких регионах, как его родной штат Пенсильвания. Однако сейчас "не время" для этого.

Заявления Трампа о Байдене - последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал своего предшественника Джо Байдена "крайне некомпетентным президентом".

Кроме того, еще на президентских дебатах, Трамп заявил, что "если бы у нас был настоящий президент (таким образом, он намекнул на Байдена - Главред), Путин никогда бы не вторгся в Украину".

Как писал Главред, Трамп неоднократно говорил, что якобы опасные обещания Байдена, которые подогревали намерения Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу, спровоцировали вторжение России в Украину.

Другие новости:

Что известно о NBC News?

NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года.

К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Дональд Трамп Джо Байден
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Атака Шахедов на Киев: в столице горит жилой дом

Атака Шахедов на Киев: в столице горит жилой дом

22:52Украина
Горят дома и раздаются взрывы: Запорожье под массированной атакой Шахедов

Горят дома и раздаются взрывы: Запорожье под массированной атакой Шахедов

22:12Украина
Россияне допустили большую ошибку на Энгельсе: спутниковые снимки с последствиями удара

Россияне допустили большую ошибку на Энгельсе: спутниковые снимки с последствиями удара

21:59Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 21 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Мороз -3 градуса и дожди: в каких регионах будет похолодание

Мороз -3 градуса и дожди: в каких регионах будет похолодание

Дочь Киркорова необычно вела себя на похоронах деда-путиниста: странное видео

Дочь Киркорова необычно вела себя на похоронах деда-путиниста: странное видео

Фермеры распродают запасы: популярный овощ неожиданно упал в цене аж на 10%

Фермеры распродают запасы: популярный овощ неожиданно упал в цене аж на 10%

Зеленский вынужден общаться с алчным идиотом

Зеленский вынужден общаться с алчным идиотом

Последние новости

23:06

Запасы на нуле: у россиян заканчивается самый популярный тип оружия

22:52

Атака Шахедов на Киев: в столице горит жилой дом

22:44

2 продукта заставят ваши кроссовки выглядеть как новыеВидео

22:38

Штрафа не будет: три случая, когда можно проехать на красный свет светофора

22:12

Горят дома и раздаются взрывы: Запорожье под массированной атакой ШахедовФото

После войны в Украине принцип "Спасайся, кто как может" будет стимулировать распространение ядерного оружия в мире - КостенкоПосле войны в Украине принцип «Спасайся, кто как может» будет стимулировать распространение ядерного оружия в мире - Костенко
22:00

Байден планирует вернуться в политику, чтобы реализовать одно важное дело - СМИ

21:59

Россияне допустили большую ошибку на Энгельсе: спутниковые снимки с последствиями удара

21:54

Потап "слил" местонахождение беглеца-ведущего Дивеева-Церковного

21:07

Чудо-средство из кухни: зачем опытные хозяйки кладут чайные пакетики на мебель

Реклама
20:55

США должны перейти к плану "Б": Маломуж рассказал, как остановить войну в Украине

20:32

"Переговоры по разделу земель": Трамп удивил заявлением

20:24

Цена взлетела на 51%: в Украине стремительно дорожает популярный ингредиент борща

20:21

"Маша, хватит пить": опухшая и красная Захарова появилась на похоронках КиркороваВидео

19:59

Почему исчез Рональд МакДональд: жуткая правда о культовом клоуне из McDonald's

19:49

Курс валют в Украине: что будет с долларом до конца марта

19:37

"Не протяну и 10 дней": Виктор Розовый сделал громкое заявление

19:36

Украину накрыло резкое потепление: синоптики назвали регионы, где будут лить дожди

19:15

"Есть контуры мирного соглашения": Трамп об окончании войны в Украине

19:10

Подрыв россиянами газоизмерительной станции "Суджа": что надо знатьмнение

18:50

Почему в церкви жгут ладан: неожиданное значение древней традиции

Реклама
18:48

"Надо быть осторожными": президент Чехии едва не попал под атаку РФ в Одессе

18:33

Изумительный завтрак из простых ингредиентов - раз и готовоВидео

18:32

Что нельзя делать в Поминальную субботу: строгие приметы и запреты 22 марта

18:19

Угроза захвата плацдармов на Запорожье: в ВСУ назвали направления наступления РФ

18:11

Карта Deep State онлайн за 21 марта: что происходит на фронте (обновляется)

18:01

США могут приблизить прекращение огня: Зеленский озвучил ожидания Украины

17:42

Украине предлагают альтернативу миротворцам: Зеленский резко отреагировал

17:27

ВСУ отбили штурм врага с бронетехникой на Купянском направлении: детали

17:25

Катастрофа для Вашингтона: прогноз вывода ядерного арсенала США из ЕвропыВидео

17:20

Скоро роды: как выглядит беременная Анна Заворотнюк

17:06

Золотые горы: какие знаки Зодиака заработают больше всего денег в 2025 году

17:01

В Скадовске мастерски подорвали авто с двумя оккупантами: в ГУР показали фото

16:20

Что святить в корзине на Пасху: священник озвучил точный списокВидео

16:17

Лук будет размером с кулак: как сажать, чтобы получить крупные головки

16:14

О чем Украина и США будут говорить в Саудовской Аравии: в МИДе четко ответили

16:13

Есть дома у каждого: чем смазать дверные петли, чтобы забыть про скрип

15:39

Март 2025 изменит жизнь двух знаков зодиака: кто закрутит невероятный роман

15:28

Дочь Киркорова необычно вела себя на похоронах деда-путиниста: странное видеоВидео

15:19

Мощное пополнение авиации: Швеция прокомментировала передачу Украине самолетов

15:07

Забудьте о разрывах: бабушкин лайфхак, как оторвать идеальный кусок фольгиВидео

Реклама
14:45

Украина и ЕС могут вместе достигнуть ядерного паритета с РФ – КостенкоВидео

14:40

Уже на 12% дороже: известный овощ в Украине побил новый рекорд в цене

14:39

Принц Уильям встретился с украинскими детьми

14:36

Садоводы призвали использовать один предмет одежды, чтобы улучшить рост растений

14:12

Гороскоп на завтра 22 марта: Рыбам - прибыль, Львам - радостная новость

13:48

Вот, почему вазон не цветет и опадает: главная ошибка в уходе за орхидеей

13:39

Необходимо больше ПВО: аналитик предупредил о новой угрозе обстрелов Украины

13:25

Дожди будут лить в нескольких областях: в Украине резко изменится погода

13:01

"РФ начнет угасать": как Европа может закончить войну в Украине одним решением

13:01

"Собираешь себя по частям": Настя Каменских высказалась о конце любви и боли

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Операция в Курской области
Окружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под Суджей
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять