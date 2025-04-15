Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Женщина призвала не выбрасывать банановую кожуру: для чего она нужна

Мария Николишин
15 апреля 2025, 20:37
184
Женщина рассказала, как использовать банановую кожуру в быту.
Женщина призвала не выбрасывать банановую кожуру: для чего она нужна
Что сделать из банановой кожуры / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как использовать банановую кожуру
  • Что ею можно протирать

Все привыкли выбрасывать банановую кожуру в мусор. Однако, оказывается, она обладает скрытыми свойствами, которые могут помочь во время уборки дома.

Главред решил разобраться, что можно сделать из банановой кожуры.

Как использовать банановую кожуру

Автор канала Советы для дома на YouTube рассказала, как использует банановые кожуры в быту. Вот для чего они подойдут:

  • Очистка серебряных украшений. Банановая кожура подходит для очистки украшений из серебра. Их нужно потереть внутренней частью банановой кожуры, а затем использовать салфетку из микрофибры.
  • Уборка царапин на коже. Если вы хотите привести в порядок кожаную обувь, сумку или диван, то можно использовать банановую кожуру. Внутренней стороной кожуры просто потрите поврежденный участок.
  • Удаление царапин с мебели. Также банановую кожуру можно использовать, чтобы удалить с мебели царапины, потертости, круги от чашек или следы от воды. Нужно круговыми движениями втирать мягкую сторону кожуры банана в мебель.
  • Протирание комнатных растений. Банановой кожурой можно протирать листья комнатных растений. Протрите их кожурой банана и вытрите салфеткой из микрофибры.

Что можно очистить банановой кожурой - видео:

Читайте также:

Советы для дома

Советы для дома - украинский YouTube-канал, тематика которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

бананы лайфхак уборка
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
ВСУ отомстили за Сумы и вступление Украины в НАТО: главные новости Украины (дайджест)

ВСУ отомстили за Сумы и вступление Украины в НАТО: главные новости Украины (дайджест)

22:00Война
Ракетный удар РФ по Сумам: у Рады есть вопросы к военному руководству

Ракетный удар РФ по Сумам: у Рады есть вопросы к военному руководству

21:09Украина
Болгария отказалась продать Украине реакторы для Хмельницкой АЭС - какая причина

Болгария отказалась продать Украине реакторы для Хмельницкой АЭС - какая причина

21:00Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Водителей призвали снять с авто заводские пластиковые накладки: какая причина

Водителей призвали снять с авто заводские пластиковые накладки: какая причина

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти цифру 55 за 5 секунд

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти цифру 55 за 5 секунд

Гороскоп Таро на май 2025: Овнам - новость, Тельцам - счастье, Близнецам - прибыль

Гороскоп Таро на май 2025: Овнам - новость, Тельцам - счастье, Близнецам - прибыль

Гороскоп на завтра 16 апреля: Козерогам - отдых, Рыбам - счастливый день

Гороскоп на завтра 16 апреля: Козерогам - отдых, Рыбам - счастливый день

Близится сделка по миру: спецпредставитель Трампа рассказал о переговорах с Путиным

Близится сделка по миру: спецпредставитель Трампа рассказал о переговорах с Путиным

Последние новости

22:33

Великая среда 2025: что нельзя делать 16 апреля, чтобы не привлечь неприятности

22:00

ВСУ отомстили за Сумы и вступление Украины в НАТО: главные новости Украины (дайджест)

21:32

Павлик признался, что молодая жена требует от него дочь: "Уже имя придумали"

21:09

Ракетный удар РФ по Сумам: у Рады есть вопросы к военному руководству

21:00

Болгария отказалась продать Украине реакторы для Хмельницкой АЭС - какая причина

ВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – СвитанВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – Свитан
20:58

"Это не будет частью соглашения": Рютте однозначно ответил, вступит ли Украина в НАТОВидео

20:37

Женщина призвала не выбрасывать банановую кожуру: для чего она нужнаВидео

20:12

Военные сами будут определять получателя их денег в случае плена – Умеров

20:08

Украинские военные могут зайти в еще одну область России - СвитанВидео

Реклама
20:07

"Не 1939 год": один из лидеров ЕС согласился поехать на парад к Путину 9 мая

20:05

Известная украинская теннисистка прервала матч: причина удивила болельщиков

19:59

Кондратюк назвал самого талантливого выпускника "Караоке на майдане": "Не хочу никого обидеть"

19:38

Украину накроет кратковременное похолодание: где упадет температура и будут лить дожди

19:10

Оккупантов в Одессе ждал неприятный сюрпризмнение

19:09

Можно "получить на орехи": почему в Испании запрещено брать продукты в руки

19:00

РФ может начать наступление из Беларуси, готовят учения: есть ли угроза для КиеваВидео

18:52

16 апреля - Страстная среда: что можно и нельзя делать

18:45

Что не так на рисунке: надо найти 2 ошибки всего за 8 секунд

18:41

Ракеты Taurus для Украины под угрозой: споры в коалиции растут

18:17

Можно ли работать в Страстную неделю: ответ священникаВидео

Реклама
18:10

Мощная месть за Сумы: ВСУ влупили по ракетной бригаде, которая атаковала центр СумФото

17:42

"Буду творить": известный украинский певец возвращается на сцену

17:40

Земля не всегда была голубой: ученые дали неожиданный ответ

17:30

Как отмыть плиту от застарелого жира: быстрый способ, который порадует хозяекВидео

17:24

"Надень мне крестик": как женщина с ребенком спаслась из горящего автобуса в СумахВидео

17:23

Соглашение с РФ по пяти регионам Украины: Зеленский решительно ответил УиткоффуВидео

17:20

Помидоры и клубника будут вкуснее, если их удобрять 2 натуральными продуктами

17:19

Красиво и быстро: интересные идеи, как украсить кулич на ПасхуВидео

17:16

"Двинут через 3-4 года": Свитан предупредил о подготовке РФ к новому вторжениюВидео

17:15

Эксперт предупредил украинцев, что сейчас лучше: купить или продать евро

17:13

"С новыми бабами": бывший муж Ани Лорак озадачил поведением своей новой пассии

16:46

В Украине ввели новые штрафы для работодателей - кого и за что будут наказывать

16:43

"Как чувствуем, так и делаем": Коляденко заговорил про свадьбу

16:30

Новый рецепт весеннего салат, который затмит любое блюдо: возьмите всего 4 ингредиента

16:29

"Эта авантюра похоронит Украину до конца года": Свитан назвал большой риск для украинцевВидео

16:27

Нардеп предупредила, кого из украинцев оштрафуют за торговлю в интернете

16:17

Реванш Усик - Дюбуа приближается: названа дата поединка

16:17

Только одна привычка водителей может снизить стоимость авто: какая причина

15:37

"Российская армия начнет сыпаться": Кремлю поставили дедлайн по войне в УкраинеВидео

15:37

США сорвали заявление G-7 с осуждением удара по Сумам из-за "диалога" с РФ - СМИ

Реклама
15:30

ВРУ поддержала законопроект об ограничении выплат работающим пенсионерам: детали

15:28

КНДР отправила России почти 16 тыс. контейнеров с боеприпасами: детали от Newsweek

15:27

Что означает бело-зеленый дорожный знак с велосипедом: водителям следует знать

15:20

"Ответка" за Сумы: в Сети узнали об ударе по в/ч ракетчиков РФ в Курской области

15:07

Россия готовится к новой фазе войны: ISW объяснило изменение тактики оккупантов

14:49

Гривня укрепилась: аналитики предупредили, что будет с курсами валют в Украине

14:39

Можно ли обрезать кутикулу на ногтях: эксперт удивил ответом

14:27

Радоница и родительские субботы: даты всех поминальных дней в 2025 году

14:23

Кристина Орбакайте публично обратилась к маме - Пугачева красноречиво ответила

14:18

"Прилеты" в двух областях: РФ ударила по Украине десятками дронов и ракет

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять