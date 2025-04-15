Женщина призвала не выбрасывать банановую кожуру: для чего она нужна

Женщина рассказала, как использовать банановую кожуру в быту.

https://glavred.info/lifehack/zhenshchina-prizvala-ne-vybrasyvat-bananovuyu-kozhuru-dlya-chego-ona-nuzhna-10656305.html Ссылка скопирована

Что сделать из банановой кожуры / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Как использовать банановую кожуру

Что ею можно протирать

Все привыкли выбрасывать банановую кожуру в мусор. Однако, оказывается, она обладает скрытыми свойствами, которые могут помочь во время уборки дома.

Главред решил разобраться, что можно сделать из банановой кожуры.

Как использовать банановую кожуру

Автор канала Советы для дома на YouTube рассказала, как использует банановые кожуры в быту. Вот для чего они подойдут:

Очистка серебряных украшений. Банановая кожура подходит для очистки украшений из серебра. Их нужно потереть внутренней частью банановой кожуры, а затем использовать салфетку из микрофибры.

Банановая кожура подходит для очистки украшений из серебра. Их нужно потереть внутренней частью банановой кожуры, а затем использовать салфетку из микрофибры. Уборка царапин на коже. Если вы хотите привести в порядок кожаную обувь, сумку или диван, то можно использовать банановую кожуру. Внутренней стороной кожуры просто потрите поврежденный участок.

Удаление царапин с мебели. Также банановую кожуру можно использовать, чтобы удалить с мебели царапины, потертости, круги от чашек или следы от воды. Нужно круговыми движениями втирать мягкую сторону кожуры банана в мебель.

Также банановую кожуру можно использовать, чтобы удалить с мебели царапины, потертости, круги от чашек или следы от воды. Нужно круговыми движениями втирать мягкую сторону кожуры банана в мебель. Протирание комнатных растений. Банановой кожурой можно протирать листья комнатных растений. Протрите их кожурой банана и вытрите салфеткой из микрофибры.

Что можно очистить банановой кожурой - видео:

Читайте также:

Советы для дома Советы для дома - украинский YouTube-канал, тематика которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред