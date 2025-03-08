Работает лучше химии: эксперты призвали налить один популярный напиток в унитаз

Вы узнаете:
- Почему кока-колу заливают в унитаз
- Почему она удаляет пятна
Ванная комната часто является одной из самых грязных комнат в доме. Одной из самых распространенных проблем является известковый налет и пятна от жесткой воды, особенно в унитазе.
Однако, прежде чем тратиться на дорогостоящее химическое чистящее средство, загляните в холодильник - возможно, там уже притаился нужный вам раствор, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.
Почему нужно заливать колу в унитаз
Эксперты отмечают, что кола может творить чудеса, когда дело доходит до очистки туалета.
"Кислотность этого газированного напитка эффективно расщепляет известковый налет и пятна от жесткой воды без использования агрессивных химикатов", - говорится в сообщении.
Как почистить унитаз с помощью колы
Избавиться от известковых пятен в туалете очень простого. Все, что вам нужно сделать, - это вылить несколько стаканов колы непосредственно в унитаз, чтобы жидкость покрыла все пятна.
Оставьте колу действовать в течение нескольких часов, а в идеале - на ночь. Кислоты расщепят известковый налет и грязь. А утром воспользуйтесь специальной щеткой, чтобы вычистить остатки пятен, и смойте воду, чтобы она стала блестяще чистой.
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