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Работает лучше химии: эксперты призвали налить один популярный напиток в унитаз

Мария Николишин
8 марта 2025, 04:30
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Оказывается, что почистить унитаз от известкового налета можно с помощью необычных средств.
Работает лучше химии: эксперты призвали налить один популярный напиток в унитаз
Как легко помыть унитаз / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему кока-колу заливают в унитаз
  • Почему она удаляет пятна

Ванная комната часто является одной из самых грязных комнат в доме. Одной из самых распространенных проблем является известковый налет и пятна от жесткой воды, особенно в унитазе.

Однако, прежде чем тратиться на дорогостоящее химическое чистящее средство, загляните в холодильник - возможно, там уже притаился нужный вам раствор, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

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Почему нужно заливать колу в унитаз

Эксперты отмечают, что кола может творить чудеса, когда дело доходит до очистки туалета.

"Кислотность этого газированного напитка эффективно расщепляет известковый налет и пятна от жесткой воды без использования агрессивных химикатов", - говорится в сообщении.

Как почистить унитаз с помощью колы

Избавиться от известковых пятен в туалете очень простого. Все, что вам нужно сделать, - это вылить несколько стаканов колы непосредственно в унитаз, чтобы жидкость покрыла все пятна.

Оставьте колу действовать в течение нескольких часов, а в идеале - на ночь. Кислоты расщепят известковый налет и грязь. А утром воспользуйтесь специальной щеткой, чтобы вычистить остатки пятен, и смойте воду, чтобы она стала блестяще чистой.

Работает лучше химии: эксперты призвали налить один популярный напиток в унитаз
Универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

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