Будет блестеть как новая: как легко отмыть решетку газовой плиты от жира

Вы узнаете:
- Как легко убрать нагар с плиты
- Какое средство для этого подойдет
На решетках от газовой плиты часто накапливается грязь и жир, которые трудно отмыть. Однако, есть один лайфхак, который поможет решить эту проблему быстро и без особых усилий.
Главред решил разобраться, как почистить решетку на газовой плите.
Как удалить нагар с решетки газовой плиты
Автор YouTube-канала Советы для дома рассказала, что отмыть решетку плиты от старого жира и нагара можно очень быстро. Для этого понадобятся всего 2 ингредиента.
По её словам, нужно взять большую кастрюлю, набрать в неё воду, добавить 5 столовых ложек соды и 2 столовые ложки средства для мытья посуды. Эту смесь нужно перемешать, поместить в неё решетки от плиты и поставить кастрюлю на огонь. Раствор должен закипеть, именно тогда жир начнет сам отходить от решетки.
После этого решетку нужно хорошо потереть губкой для посуды, чтобы убрать остатки нагара и грязи. В конце нужно просто сполоснуть решетку под теплой проточной водой и протереть насухо полотенцем.
Как почистить решетку газовой плиты - видео:
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Что известно о YouTube-канале Советы для дома
Советы для дома - украинский YouTube-канал, тематика которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала более 474 тысяч подписчиков, указано в описании канала.
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