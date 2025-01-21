Как быстро почистить чеснок: шеф-повар поделился простыми способами

На первый взгляд нет способа, как быстро и легко почистить много чеснока, однако на самом деле несколько хитростей помогут с этим справиться.

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Как почистить чеснок, не разделяя его / Колаж: Главред, фото: pixabay, скрин с видео, instagram.com/klopotenko/

Вы узнаете:

Как Клопотенко советует чистить чеснок

Можно ли почистить чеснок с помощью микроволновки

Как почистить целую головку чеснока

Чеснок является незаменимым ингредиентом многих блюд, только вот его очистка обычно занимает много времени. Однако существуют простые способы, как быстро почистить чеснок.

Главред узнал, что двумя методами быстрой очистки чеснока от шелухи поделился известный украинский повар Евгений Клопотенко на собственном YouTube-канале.

Первый метод довольно популярен в Сети - чеснок нужно разъединить на зубцы, положить в миску, накрыть другой миской и интенсивно потрясти в течение нескольких секунд.

Второй способ, который предложил повар, менее известный, но более эффективный, по словам Клопотенко. Нужно положить зубчик чеснока на доску, прижать его широким ножом и резко ударить по нему рукой. После этого шелуха с чеснока снимется очень легко.

Смотрите видео о том, как Клопотенко советует почистить чеснок за 10 секунд:

В Сети также пишут, что существует способ, как почистить чеснок с помощью микроволновой печи. Для этого зубчики чеснока нужно разделить и поместить в миску. Ее необходимо поставить в микроволновку на 20 секунд, выставив максимальную мощность. Когда вы вытащите чеснок, его зубчики размякнут, а шелуха легко слезет.

Евгений Клопотенко / Инфографика: Главред

Как почистить целую головку чеснока

Все вышеперечисленные методы предусматривают очистку отдельных зубчиков чеснока, но иногда для приготовления блюд нужна целая головка. Поэтому возникает вопрос, как почистить чеснок, не разделяя его на зубчики?

Один из лучших способов это использование миски с горячей водой. Головку чеснока нужно поместить в нее на 1-2 минуты, после чего осторожно потереть ее руками. С этим лайфхаком проблема, как правильно почистить чеснок для плова или запеченных овощей исчезнет.

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Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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