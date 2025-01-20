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Нужно всего 2 ингредиента: как отмыть сиденье унитаза от желтых пятен

Сергей Кущ
20 января 2025, 17:01
54
Идеальное натуральное решение - в нем используется всего два ингредиента.
Как отмыть сиденье унитаза
Как отмыть сиденье унитаза / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Как отмыть сиденье унитаза
  • Что для этого понадобится

Существует множество причин появления пятен на сиденье унитаза. Для тех, кто живет в районах с жесткой водой, это часто связано с известковым налетом, который образуется при испарении минералов из воды.

Еще одна причина появления пятен на сиденьях унитазов - отбеливатель или другие чистящие средства могут вступать в реакцию с материалом сиденья, вызывая его обесцвечивание.

видео дня

Независимо от причины, эксперт по чистке из Instagram @thecleangroup порекомендовал идеальное натуральное решение - в нем используется всего два ингредиента.

"Секрет профессионального чистильщика для стойких желтых пятен на сиденье унитаза. Без отбеливателя. Никакого трения!", - говорится в подписи к видео.

Как оказалось, эти супер-ингредиентами являются пищевая сода и перекись водорода.

Эксперт отметил: "Вместе они образуют кислород. Самый мощный очиститель на Земле!".

Хотя перекись водорода считается натуральным чистящим средством, при работе с ней необходимо "всегда надевать перчатки".

Для этого метода смешайте пищевую соду и перекись водорода, чтобы получилась паста. Используйте примерно три части пищевой соды на одну часть перекиси водорода. Следующий шаг - нанесите пасту на упрямые желтые пятна и оставьте на 30 минут.

По истечении времени просто протрите сиденье влажной салфеткой, и вы увидите сияющее белизной сиденье унитаза.

Смотрите видео о том, как отмыть сиденье унитаза:

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