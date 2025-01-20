Нужно всего 2 ингредиента: как отмыть сиденье унитаза от желтых пятен

Вы узнаете:
- Как отмыть сиденье унитаза
- Что для этого понадобится
Существует множество причин появления пятен на сиденье унитаза. Для тех, кто живет в районах с жесткой водой, это часто связано с известковым налетом, который образуется при испарении минералов из воды.
Еще одна причина появления пятен на сиденьях унитазов - отбеливатель или другие чистящие средства могут вступать в реакцию с материалом сиденья, вызывая его обесцвечивание.
Независимо от причины, эксперт по чистке из Instagram @thecleangroup порекомендовал идеальное натуральное решение - в нем используется всего два ингредиента.
"Секрет профессионального чистильщика для стойких желтых пятен на сиденье унитаза. Без отбеливателя. Никакого трения!", - говорится в подписи к видео.
Как оказалось, эти супер-ингредиентами являются пищевая сода и перекись водорода.
Эксперт отметил: "Вместе они образуют кислород. Самый мощный очиститель на Земле!".
Хотя перекись водорода считается натуральным чистящим средством, при работе с ней необходимо "всегда надевать перчатки".
Для этого метода смешайте пищевую соду и перекись водорода, чтобы получилась паста. Используйте примерно три части пищевой соды на одну часть перекиси водорода. Следующий шаг - нанесите пасту на упрямые желтые пятна и оставьте на 30 минут.
По истечении времени просто протрите сиденье влажной салфеткой, и вы увидите сияющее белизной сиденье унитаза.
Смотрите видео о том, как отмыть сиденье унитаза:
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