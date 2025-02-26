Многие испытывали, но причину знают единицы: почему плита бьет током

Нередко случается, что предметы в доме начинают биться током.

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Почему плита бьет током / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему различные предметы бьют током

Как с этим бороться

Иногда случается такое, что плита может ударить током. Человек может почувствовать легкий, но неприятный удар, особенно когда прикасается к прибору мокрыми руками.

Главред решил разобраться, почему от плиты бьет током.

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Почему бьет током, когда прикасаешься к плите

Ситуация, когда плита бьет током, является недопустимой. В этом случае эксплуатация кухонной техники является опасной. Поэтому, если вы чувствуете покалывание, пощипывание при прикосновении к плите, немедленно прекратите её использование и, прежде всего, обесточьте электроприбор.

По словам экспертов, при правильном подключении и исправности бытовые электроприборы не должны бить током. Причинами такого проявления могут стать следующие факторы:

повреждена внутренняя электропроводка;

неправильное подключение фаз;

электрический аксессуар (розетка) неисправен;

разрушение контактов, окисление;

скопление жира на элементах, прилегающих к проводам;

деформация заземления;

несоблюдение требований к допустимому напряжению.

Что делать, если бытовая техника бьет током

Чтобы понять, в чем именно проблема, необходимо разбираться в работе электротехники и электричества в целом. Выявить неисправность позволит тщательная диагностика розетки, проводки и самой плиты.

Почему все предметы бьют током

Тело человека более чем наполовину состоит из воды, поэтому оно является прекрасным электрическим проводником. Во время трения или даже прикосновения происходит перераспределение электронов, а когда мы соприкасаемся с предметом - происходит разряд, сопровождающийся возникновением искры и неприятным ощущением.

Чтобы частично уменьшить влияние статического электричества, надо стараться носить одежду из натуральных волокон, пользоваться антистатиками и кондиционерами для белья, увлажнять воздух с помощью специальных приборов.

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