Многие испытывали, но причину знают единицы: почему плита бьет током

Вы узнаете:
- Почему различные предметы бьют током
- Как с этим бороться
Иногда случается такое, что плита может ударить током. Человек может почувствовать легкий, но неприятный удар, особенно когда прикасается к прибору мокрыми руками.
Главред решил разобраться, почему от плиты бьет током.
Почему бьет током, когда прикасаешься к плите
Ситуация, когда плита бьет током, является недопустимой. В этом случае эксплуатация кухонной техники является опасной. Поэтому, если вы чувствуете покалывание, пощипывание при прикосновении к плите, немедленно прекратите её использование и, прежде всего, обесточьте электроприбор.
По словам экспертов, при правильном подключении и исправности бытовые электроприборы не должны бить током. Причинами такого проявления могут стать следующие факторы:
- повреждена внутренняя электропроводка;
- неправильное подключение фаз;
- электрический аксессуар (розетка) неисправен;
- разрушение контактов, окисление;
- скопление жира на элементах, прилегающих к проводам;
- деформация заземления;
- несоблюдение требований к допустимому напряжению.
Что делать, если бытовая техника бьет током
Чтобы понять, в чем именно проблема, необходимо разбираться в работе электротехники и электричества в целом. Выявить неисправность позволит тщательная диагностика розетки, проводки и самой плиты.
Почему все предметы бьют током
Тело человека более чем наполовину состоит из воды, поэтому оно является прекрасным электрическим проводником. Во время трения или даже прикосновения происходит перераспределение электронов, а когда мы соприкасаемся с предметом - происходит разряд, сопровождающийся возникновением искры и неприятным ощущением.
Чтобы частично уменьшить влияние статического электричества, надо стараться носить одежду из натуральных волокон, пользоваться антистатиками и кондиционерами для белья, увлажнять воздух с помощью специальных приборов.
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