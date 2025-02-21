Почему нельзя мыть сырую курицу перед приготовлением: неожиданный ответ

Мясник разъяснил давний вопрос о том, нужно ли мыть сырую курицу перед приготовлением.

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Можно ли мыть мясо / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Нужно ли мыть сырое мясо

Какие последствия это может иметь

Большинство хозяек знают, что никогда нельзя есть сырую курицу. Она содержит бактерии, которые могут вызвать пищевое отравление, но эти бактерии исчезают, когда курица готовится. Чтобы лучше защитить себя от этих бактерий, некоторые люди моют сырую курицу. Они считают, что промывание может удалить еще больше бактерий перед приготовлением.

Однако, мытье птицы перед приготовлением на самом деле вредно для здоровья, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

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Почему не рекомендуют мыть мясо курицы

Испанский мясник Эль Ас Карнисеро, который имеет более 30 лет опыта работы с мясом заявил, что мыть курицу перед приготовлением не нужно. Он также сказал, что это может быть опасно.

"Мясо может содержать бактерии, и когда мы ставим его под кран, все брызги воды могут загрязнить приборы, посуду, раковину. Но знаете ли вы, насколько это опасно?", - говорит мясник.

Он считает, что мытье мяса может фактически увеличить риск заболеть такими болезнями, как сальмонелла, рвота, диарея, боль в желудке.

Вместо этого он посоветовал зрителям убедиться, что они готовят мясо до готовности, чтобы внутренняя температура превышала 65 градусов.

"Это все устранит. Но, пожалуйста, не мойте мясо. Откуда вы это берете?", - подчеркнул он.

Время приготовления мяса птицы / Инфографика: Главред

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