Мужчина арендовал квартиру для разведения кур: что произошло с жильем

Главное:
- В Китае мужчина превратил арендованную квартиру в курятник
- За два года куры заметно повредили помещение
- Владелец жилья может подать в суд на арендатора
В Шанхае мужчина в течение двух лет сдавал в аренду собственную квартиру, которая превратилась в курятник из-за специфического арендатора. Как пишет Oddity Central, китаец в течение 24 месяцев даже не подозревал, что в его доме что-то происходит, пока к нему не обратились соседи.
Главред узнал, что жители квартир рядом со временем начали чувствовать неприятных запах и слышать странные звуки, однако из-за того, что арендатор всегда вовремя платил за квартиру, ее владелец довольно долго откладывал проверку.
Когда же китаец таки зашел в свое жилье, он был шокирован - по квартире бегали и летали куры, причем по всем комнатам. Более того, состояние помещения значительно ухудшилось.
"Все ужасно воняет... Стены и пол сильно повреждены. Квартира требует полного ремонта, чтобы снова стать пригодной для жизни", - рассказал журналистам владелец.
Он также отметил, что даже полученных за аренду этого жилья денег за 2 года ему будет недостаточно для покрытия расходов на ремонт, поэтому он может подать в суд для компенсации за причиненный ущерб.
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