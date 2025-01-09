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Мужчина арендовал квартиру для разведения кур: что произошло с жильем

Анна Косик
9 января 2025, 13:26
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Владелец квартиры не сразу понял, что в его доме происходит что-то необычное.
Квартира, курятник
Куры за два года буквально уничтожили отремонтированную квартиру / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Главное:

  • В Китае мужчина превратил арендованную квартиру в курятник
  • За два года куры заметно повредили помещение
  • Владелец жилья может подать в суд на арендатора

В Шанхае мужчина в течение двух лет сдавал в аренду собственную квартиру, которая превратилась в курятник из-за специфического арендатора. Как пишет Oddity Central, китаец в течение 24 месяцев даже не подозревал, что в его доме что-то происходит, пока к нему не обратились соседи.

Главред узнал, что жители квартир рядом со временем начали чувствовать неприятных запах и слышать странные звуки, однако из-за того, что арендатор всегда вовремя платил за квартиру, ее владелец довольно долго откладывал проверку.

видео дня

Когда же китаец таки зашел в свое жилье, он был шокирован - по квартире бегали и летали куры, причем по всем комнатам. Более того, состояние помещения значительно ухудшилось.

Курятник в квартире
Арендатор содержал в квартире десятки кур / фото: скриншот

"Все ужасно воняет... Стены и пол сильно повреждены. Квартира требует полного ремонта, чтобы снова стать пригодной для жизни", - рассказал журналистам владелец.

Он также отметил, что даже полученных за аренду этого жилья денег за 2 года ему будет недостаточно для покрытия расходов на ремонт, поэтому он может подать в суд для компенсации за причиненный ущерб.

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