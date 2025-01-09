Как отбелить белые носки: гениально простой способ

Вы узнаете:
- Как отмыть белые носки
- Чем отбелить одежду с помощью подручных средств
Для многих является актуальной проблема, как вернуть белым носкам белый цвет, ведь после нескольких циклов стирки они часто теряют свою белоснежность.
Главред узнал, что с помощью двух простых и доступных ингредиентов, которые обычно есть дома у каждого можно с легкостью избавиться от загрязнений, или желтоватого оттенка на носках.
Один из пользователей Reddit предложил способ, как отбелить носки с помощью соды и уксуса. Эти универсальные средства для очистки идеально подходят и для отбеливания вещей.
Для начала наберите теплую воду в большую миску, добавьте туда 2 столовые ложки соды и 1 столовую ложку уксуса. Следующим шагом замочите носки на 30-40 минут.
После этого достаточно будет постирать носки вручную или в стиральной машине. Это однозначно самый простой способ, как отбелить белые вещи в домашних условиях.
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