Исчезнет за считанные часы: как быстро избавиться от сигаретного запаха в квартире

Вы узнаете:
- Как нейтрализовать сигаретный запах в помещении
- Какие средства помогают избавиться от шлейфа от сигарет
Запах от сигарет в доме или квартире часто трудно вывести, ведь он буквально проникает в поверхности, мебель и ткани. Однако есть инструкция, которая помогает устранить запах сигарет в квартире.
Главред узнал, что издание The spruce пишет о применении 10 способов выведения запаха сигарет из помещения, которые помогут освежить квартиру и восстановить в ней циркуляцию свежего воздуха.
Для начала откройте все окна, чтобы запустить свежий воздух. Используйте вентиляторы для циркуляции воздуха, а также включите вытяжки на кухне или в ванной комнате. Это ключевой этап, как вывести запах дыма из квартиры.
Далее нужно учитывать, что помогает устранить запах от сигарет с поверхностей. Например, на стекле могут накапливаться остатки никотина и смолы. Протрите их раствором из 1/4 стакана уксуса и 1 литра теплой воды, или универсального моющего средства. Это не только удалит грязь, но и освежит помещение.
Следующим важным этапом является очистка стен. Для этого используйте мягкую ткань, смоченную в растворе уксуса и моющего средства, и обрабатывайте поверхности сверху вниз.
Что касается пола и покрытия на нем - чтобы избавиться от запаха сигарет достаточно протереть паркет или ламинат шваброй, а в ковры втереть соду и через несколько часов их пропылесосить.
Шторы, подушки, одеяла и одежда также часто поглощают запахи дыма. Стирать их следует с использованием сильного моющего средства. Некоторые вещи могут требовать химчистки.
Мягкую мебель взамен можно очистить пароочистителем, после чего их дополнительно можно попшикать спреем для текстиля с приятным ароматом.
Не забудьте использовать очиститель воздуха, который уберет частицы дыма и неприятный запах. Также для поглощения сигаретного запаха по всему помещению можно расставить миски с уксусом.
Если вам нравятся определенные ароматы, такие как кофейный, или цитрусовый, можно использовать миски с сухим кофе, или эфирные масла по такому же принципу, как и уксус.
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Что известно о The Spruce?
Тһе Spruce - это американское издание, которое предлагает практические советы из реальной жизни, которые помогут вам в быту. От советов по декорированию и садоводству до развлечений и инструкций по ремонту дома, The Spruce может показать вам, как это сделать, отметили в издании.
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