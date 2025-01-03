Исчезнет за считанные часы: как быстро избавиться от сигаретного запаха в квартире

Некоторые владельцы годами не знают, как избавиться от запаха сигарет в квартире, хотя выход есть.

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Какой запах нейтрализует запах сигарет в помещении / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

Как нейтрализовать сигаретный запах в помещении

Какие средства помогают избавиться от шлейфа от сигарет

Запах от сигарет в доме или квартире часто трудно вывести, ведь он буквально проникает в поверхности, мебель и ткани. Однако есть инструкция, которая помогает устранить запах сигарет в квартире.

Главред узнал, что издание The spruce пишет о применении 10 способов выведения запаха сигарет из помещения, которые помогут освежить квартиру и восстановить в ней циркуляцию свежего воздуха.

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Для начала откройте все окна, чтобы запустить свежий воздух. Используйте вентиляторы для циркуляции воздуха, а также включите вытяжки на кухне или в ванной комнате. Это ключевой этап, как вывести запах дыма из квартиры.

Далее нужно учитывать, что помогает устранить запах от сигарет с поверхностей. Например, на стекле могут накапливаться остатки никотина и смолы. Протрите их раствором из 1/4 стакана уксуса и 1 литра теплой воды, или универсального моющего средства. Это не только удалит грязь, но и освежит помещение.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика: Главред

Следующим важным этапом является очистка стен. Для этого используйте мягкую ткань, смоченную в растворе уксуса и моющего средства, и обрабатывайте поверхности сверху вниз.

Что касается пола и покрытия на нем - чтобы избавиться от запаха сигарет достаточно протереть паркет или ламинат шваброй, а в ковры втереть соду и через несколько часов их пропылесосить.

Шторы, подушки, одеяла и одежда также часто поглощают запахи дыма. Стирать их следует с использованием сильного моющего средства. Некоторые вещи могут требовать химчистки.

Мягкую мебель взамен можно очистить пароочистителем, после чего их дополнительно можно попшикать спреем для текстиля с приятным ароматом.

Не забудьте использовать очиститель воздуха, который уберет частицы дыма и неприятный запах. Также для поглощения сигаретного запаха по всему помещению можно расставить миски с уксусом.

Если вам нравятся определенные ароматы, такие как кофейный, или цитрусовый, можно использовать миски с сухим кофе, или эфирные масла по такому же принципу, как и уксус.

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Что известно о The Spruce? Тһе Spruce - это американское издание, которое предлагает практические советы из реальной жизни, которые помогут вам в быту. От советов по декорированию и садоводству до развлечений и инструкций по ремонту дома, The Spruce может показать вам, как это сделать, отметили в издании.

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