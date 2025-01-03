Проверенный дедовский метод: как растянуть кожаную обувь правильно

Существует лишь один эффективный метод, как растянуть тесную кожаную обувь в домашних условиях и при этом не испортить ее.

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Какое самое эффективное средство для растягивания обуви / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой дедовский метод можно использовать для растягивания обуви

Как категорически нельзя растягивать обувь дома

Часто перед важными событиями, на которых нужно выглядеть на все 100, возникает проблема, можно ли растянуть кожаную обувь на размер, ведь выясняется, что новоприобретенная пара давит в пальцы.

Главред узнал, что действительно существует метод, как растянуть натуральную кожу в домашних условиях и при этом не повредить обувь. Об этом в эфире "Сніданок з 1+1" рассказал мастер по ремонту обуви Тимофей Липский.

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По его словам, прежде всего, если у вас возникает проблема, что делать, если обувь давит в пальцах - нужно обратиться в мастерскую, где вам смогут помочь профессионалы.

Однако если времени мало и вы оказались в ситуации, когда нужно понять, как растянуть обувь в ширину в домашних условиях за считанные часы, можно воспользоваться одним из дедовских методов.

Речь идет об использовании обычных грубых шерстяных носков. Их необходимо намочить в теплой воде и выкрутить, после чего одеть на ноги, обуть новую пару, которую надо растянуть на проходить так по дому пока носки не станут сухими.

Мастер говорит, что это единственный эффективный метод для растяжения обуви в домашних условиях, который при этом не повредит изделия. Он отметил, что, например, известный лайфхак с наполнением водой и замораживанием обуви использовать категорически нельзя.

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Что известно о "Сніданок з 1+1" "Завтрак с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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