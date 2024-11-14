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Хватит 2-х ложек: как легко убрать неприятный запах из обуви

Сергей Кущ
14 ноября 2024, 17:20
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Мы нашли простейший способ освежить обувь.
Как легко убрать неприятный запах из обуви
Как легко убрать неприятный запах из обуви / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как избавиться от запаха из обуви тремя способами
  • Как избавиться от запаха в обуви с мехом

Неприятный запах в обуви — частая проблема, особенно зимой, когда ноги долго находятся в закрытой обуви. Есть несколько простых и доступных методов, которые помогут освежить обувь и убрать неприятные ароматы.

Главред узнал, как избавиться от запаха в обуви с мехом или как устранить въевшийся запах в кроссовках после долгих поездок.

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Что насыпать в обувь, чтобы она не воняла?

Простейший способ освежить обувь — использовать пищевую соду. Она отлично поглощает запахи и убивает бактерии. Положите 1–2 ложки соды в капроновый или любой ненужный носок, завяжите его и положите внутрь обуви на несколько часов, пишет портал На пенсии. Сода впитает лишнюю влагу и устранит запах, не повреждая внутренний материал.

Как избавиться от запаха в обуви с мехом?

Обувь с мехом требует особого ухода, поскольку запахи впитываются в волокна. Чтобы освежить такую обувь, помимо соды можно использовать активированный уголь: положите несколько таблеток угля внутрь на ночь. Это позволит избавиться от запахов, не повредив деликатный материал.

Как устранить въевшийся запах?

Для устранения въевшегося запаха можно применять специальные дезодоранты для обуви или уксусный раствор.

Разведите уксус с водой в соотношении 1:1, слегка протрите внутреннюю часть обуви влажной тканью и оставьте до полного высыхания. Уксус устраняет запахи и действует как антисептик, борясь с бактериями.

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