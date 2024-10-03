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Как избавиться от запаха из обуви за 5 минут: гениальный и простой метод

Юрий Берендий
3 октября 2024, 16:14
258
Запах в обуви может быть неприятной проблемой, но благодаря простым домашним методам и советам экспертов его можно эффективно устранить.
Как избавиться от запаха из обуви за 5 минут: гениальный и простой метод
Как избавиться от запаха из обуви за 5 минут дома - простой метод / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Проблема неприятного запаха обуви знакома многим, особенно тем, кто ведет активный образ жизни или занимается спортом. Обычные дезодоранты для обуви часто не дают желаемого результата. Ведущая программы "SuperГОСПОДАРКА" Ирина Гулей рассказала, чем убрать неприятный запах в обуви.

Как убрать запах из обуви с помощью перекиси

Ирина Гулей советует использовать перекись водорода, чтобы избавиться от запаха в обуви за 5 минут. Для этого:

  • Нанесите перекись водорода на ватный диск.
  • Протрите им внутреннюю поверхность обуви.

Дайте раствору хорошо впитаться в ткань - это поможет нейтрализовать запахи и уничтожить бактерии.

Смотрите видео о том, как убрать запах из обуви с помощью перекиси:

Как убрать запах из обуви

Если запах стойкий, можно оставить смоченные перекисью ватные диски внутри обуви на несколько часов.

"Периодическое повторение этой процедуры обеспечит свежесть и гигиену обуви", - отмечает ведущая.

Кто такая Ирина Гулей

Гулей Ирина - креативный продюсер "Сніданку з 1+1", журналист, телеведущая.

Как убрать запах из обуви в домашних условиях

По словам мастера по ремонту обуви и автора YouTube-канала "bashmachnik", морозильная камера - это еще один эффективный способ убрать запах из кроссовок за ночь. Процесс очень простой:

  • Положите обувь в полиэтиленовый пакет.
  • Оставьте ее в морозильной камере на 12 часов.

"Этот метод подходит для большинства видов обуви, кроме лакированной, поскольку холод может повредить поверхность", - подчеркивает эксперт.

Смотрите видео о том, как убрать запах из обуви в домашних условиях:

Лайфхак, как убрать запах из обуви

"Bashmachnik" предлагает приготовить домашний дезодорант для обуви, используя обычные ингредиенты:

  • Смешайте 3 ложки пищевой соды с 1 ложкой кукурузного крахмала.
  • Добавьте несколько капель эфирного масла или любимого парфюма.
  • Поместите смесь в носки, завяжите и положите в обувь на ночь.

Как убрать запах из обуви содой

Пищевая сода - это мощный дезодорант, нейтрализующий кислотность и поглощающий неприятные запахи. Крахмал впитывает лишнюю влагу, предотвращая развитие грибков и бактерий. Эфирные масла не только освежают, но и обладают антибактериальными свойствами.

Как убрать запах из обуви солью

Если дома нет других средств, обычная соль также может быть полезной. По словам мастера по ремонту обуви, нужно посыпать соль внутрь обуви и оставьте на несколько часов. Это поможет поглотить лишнюю влагу и устранить запах.

Как убрать запах пота из обуви - основные советы

Мастер по ремонту обуви выделил основные советы, для того, чтобы в обуви не появился неприятный запах.

  • Регулярная сушка. Следует тщательно просушивать обувь после каждого использования, особенно если она попала под дождь.
  • Использование сменных стелек.
  • Регулярная замена стелек поможет предотвратить накопление бактерий и запахов.

Что известно о YouTube-канале "Bashmachnik"

YouTube-канал "Bashmachnik" сосредоточен на тематике ремонта и ухода за обувью. Он предлагает полезные советы по восстановлению, чистке и правильной эксплуатации обуви, а также демонстрирует различные техники ремонта обувных изделий. Владелец канала, который работает в мастерской, часто делится своим профессиональным опытом, показывает инструменты и материалы, которые используются для ремонта обуви, а также отвечает на вопросы подписчиков об уходе за различными типами обуви. Аудитория канала - более 28 тысяч пользователей.

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