Можно ли смывать унитаз с открытой крышкой: ответ сантехника удивит многих

Сантехник предостерегает от смывания воды в унитазе с поднятой крышкой, по его мнению, это может привести к неожиданным последствиям.

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Можно ли смывать унитаз с открытой крышкой - ответ сантехника / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube, ua.depositphotos.com

Специалист по сантехнике Стивен Паркер обращает внимание на распространенную ошибку - смывание унитаза с открытой крышкой, что может иметь неприятные последствия.

Эксперт из компании Badeloft Bathrooms подчеркивает, что это особенно опасно в больницах, поскольку новые исследования показывают, что один смыв может выбросить в воздух тысячи микрокапель, передает Express.

По словам Паркера, в воздух поднимаются частицы воды из унитаза, фекалий и бактерий, которые могут достигать высоты до пяти футов.

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"Смывание с поднятой крышкой позволяет вредным частицам попадать в воздух и оседать на поверхностях по всей ванной комнате. Это особенно опасно в больницах, где распространение инфекций может иметь серьезные последствия", - предупредил он.

Он призывает изменить свои привычки и смывать воду с закрытой крышкой, чтобы снизить риски.

"Это небольшой, но жизненно важный шаг к улучшению общественного здоровья и безопасности. Уменьшение распространения инфекционных частиц в ванных комнатах является важным аспектом инфекционного контроля, особенно в больничных учреждениях", - сказал он.

Другой эксперт из Badeloft Bathrooms, Лиза Джонс особенно предупреждает о распространенной привычке использовать одно и то же полотенце несколько раз после душа или ванны, что кажется безвредным.

По ее словам, хотя многие считают это способом экономии денег и уменьшения частоты стирки, влажные полотенца создают "идеальные условия для размножения бактерий и плесени".

"На полотенце может быть больше бактерий, чем на сиденье унитаза! Обязательно меняйте полотенце каждые два-три дня и тщательно сушите его после каждого использования", - добавляет она.

Также Лиза рекомендует не хранить косметику и инструменты для макияжа в ванной комнате, поскольку влажность способствует их порче и накоплению вредных бактерий.

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Напомним, ранее Главред сообщал о том, можно ли бросать туалетную бумагу в унитаз. Сантехник, автор популярного YouTube-канала Texas Barndominiums на конкретном примере продемонстрировал, что будет если смывать туалетную бумагу в унитаз.

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