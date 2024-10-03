Можно ли смывать унитаз с открытой крышкой: ответ сантехника удивит многих

Специалист по сантехнике Стивен Паркер обращает внимание на распространенную ошибку - смывание унитаза с открытой крышкой, что может иметь неприятные последствия.
Эксперт из компании Badeloft Bathrooms подчеркивает, что это особенно опасно в больницах, поскольку новые исследования показывают, что один смыв может выбросить в воздух тысячи микрокапель, передает Express.
По словам Паркера, в воздух поднимаются частицы воды из унитаза, фекалий и бактерий, которые могут достигать высоты до пяти футов.
"Смывание с поднятой крышкой позволяет вредным частицам попадать в воздух и оседать на поверхностях по всей ванной комнате. Это особенно опасно в больницах, где распространение инфекций может иметь серьезные последствия", - предупредил он.
Он призывает изменить свои привычки и смывать воду с закрытой крышкой, чтобы снизить риски.
"Это небольшой, но жизненно важный шаг к улучшению общественного здоровья и безопасности. Уменьшение распространения инфекционных частиц в ванных комнатах является важным аспектом инфекционного контроля, особенно в больничных учреждениях", - сказал он.
Другой эксперт из Badeloft Bathrooms, Лиза Джонс особенно предупреждает о распространенной привычке использовать одно и то же полотенце несколько раз после душа или ванны, что кажется безвредным.
По ее словам, хотя многие считают это способом экономии денег и уменьшения частоты стирки, влажные полотенца создают "идеальные условия для размножения бактерий и плесени".
"На полотенце может быть больше бактерий, чем на сиденье унитаза! Обязательно меняйте полотенце каждые два-три дня и тщательно сушите его после каждого использования", - добавляет она.
Также Лиза рекомендует не хранить косметику и инструменты для макияжа в ванной комнате, поскольку влажность способствует их порче и накоплению вредных бактерий.
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