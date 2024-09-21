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Как пробить унитаз без вантуза: обычная бутылка спасет в самый неожиданный момент

Анна Косик
21 сентября 2024, 04:07
66
Многие сталкивались с проблемой, как пробить забитый унитаз, если дома нет вантуза а проблему решить нужно немедленно. Выход есть.
Туалет
Как пробить унитаз аналогом вантуза / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Если сантехника в доме засоряется, как пробить унитаз вантузом не является для большинства большой загадкой. Однако бывают ситуации, когда его под руками нет, а навести порядок в туалете нужно немедленно. На этот случай пользователи Quora поделились действенными лайфхаками.

Если у вас нет вантуза, его можно легко заменить обычной пластиковой бутылкой объемом 1,5-2 литра. Для этого нужно срезать дно бутылки и прикрепить ее, например, к ручке от швабры, или же просто плотно закройте горлышко бутылки. Так вы создадите нечто подобное вантузу.

Если у вас небольшой засор в унитазе, его можно попробовать устранить с помощью обычной горячей воды. Налейте ведро горячей воды в унитаз, сначала немного, чтобы нагреть стенки, а затем влейте остальную часть. Однако будьте внимательны: если не уверены в качестве материала унитаза, помните, что из-за слишком высокой температуры он может дать трещину.

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Еще один способ - добавить соду в горячую воду: на одно ведро воды достаточно половины пачки соды. Щелочная среда поможет растворить органические вещества, что будет способствовать восстановлению нормального слива.

Другой метод хоть и не для брезгливых, однако требует меньших усилий. Наденьте резиновые перчатки, затем засуньте руку в мусорный мешок, просуньте руку в унитаз и вытащите загрязнение. Затем выверните пакет наизнанку, завяжите и выбросьте. Это позволит убрать основную массу того, что забивает унитаз и прочистить остальное водой.

Можно попробовать пробить унитаз и с помощью соды с уксусом. Сначала засыпьте в унитаз пол пачки соды, а затем вылейте туда 1 стакан уксуса - это поможет в случае больших засоров.

Что такое Quora?

Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 г. веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.

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