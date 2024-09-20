Можно ли отмыть унитаз колой: эксперимент показал удивительный результат

Блогер провел эксперимент, чтобы узнать, можно ли использовать колу для удаления известкового налета, и результат его удивил.

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Какое средство хорошо убирает налет в унитазе и очищает слив / Скриншот YouTube

Унитаз очень легко загрязняется, и многие хозяйки часто ищут способы, как его отмыть. Люди используют бытовую химию или народные средства, а некоторые даже экспериментируют со способами, как использовать колу для чистки унитаза. Мы расскажем об одном из экспериментов с кока-колой, который нашли в Интернете.

Автор YouTube-канала Mr. Top Experimenter провел свой эксперимент и показал, как очистить кока-колой колено унитаза.

Очищает ли Coca-Cola пятна от унитаза

Откачиваем воду из колена унитаза

Для начала нужно откачать лишнюю воду из колена унитаза. Надеваем резиновые перчатки, берем пластиковую бутылку и откачиваем воду. Сливая ее в тазик. В сливе должно быть как можно меньше воды.

Заливаем в слив колу на 2 часа

После этого заливаем два литра колы в слив унитаза на 2 часа и закрываем крышку.

Проверяем результат

Спустя 2 часа открываем крышку и сливаем воду. Можно увидеть, как большая часть налета практически отмылась.

Чтобы налет полностью ушел, нужно повторить процедуру или почистить колено содой, лимонной кислотой, или же чистящим средством.

Смотрите видео, как отмыть унитаз при помощи кока-колы:

Что такое Mr. Top Experimenter? Mr. Top Experimenter – украинский YouTube-канал, который посвящен экспериментам, тестам, лайфхакам, рецептам, здоровому образу жизни и фитнесу. У канала более 130 миллионов просмотров, указано в описании.

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