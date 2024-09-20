УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Можно ли отмыть унитаз колой: эксперимент показал удивительный результат

Андрей Ганчук
20 сентября 2024, 17:01
64
Блогер провел эксперимент, чтобы узнать, можно ли использовать колу для удаления известкового налета, и результат его удивил.
Унитаз
Какое средство хорошо убирает налет в унитазе и очищает слив / Скриншот YouTube

Унитаз очень легко загрязняется, и многие хозяйки часто ищут способы, как его отмыть. Люди используют бытовую химию или народные средства, а некоторые даже экспериментируют со способами, как использовать колу для чистки унитаза. Мы расскажем об одном из экспериментов с кока-колой, который нашли в Интернете.

Автор YouTube-канала Mr. Top Experimenter провел свой эксперимент и показал, как очистить кока-колой колено унитаза.

Очищает ли Coca-Cola пятна от унитаза

Откачиваем воду из колена унитаза

Для начала нужно откачать лишнюю воду из колена унитаза. Надеваем резиновые перчатки, берем пластиковую бутылку и откачиваем воду. Сливая ее в тазик. В сливе должно быть как можно меньше воды.

Заливаем в слив колу на 2 часа

После этого заливаем два литра колы в слив унитаза на 2 часа и закрываем крышку.

Проверяем результат

Спустя 2 часа открываем крышку и сливаем воду. Можно увидеть, как большая часть налета практически отмылась.

Чтобы налет полностью ушел, нужно повторить процедуру или почистить колено содой, лимонной кислотой, или же чистящим средством.

Смотрите видео, как отмыть унитаз при помощи кока-колы:

Что такое Mr. Top Experimenter?

Mr. Top Experimenter – украинский YouTube-канал, который посвящен экспериментам, тестам, лайфхакам, рецептам, здоровому образу жизни и фитнесу. У канала более 130 миллионов просмотров, указано в описании.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

унитаз интересные новости
Реклама

Главное за день

"Прилеты" в двух районах: РФ атаковала Харьков КАБами, есть раненые

"Прилеты" в двух районах: РФ атаковала Харьков КАБами, есть раненые

18:01 Украина
Изменит ход войны: генерал США раскрыл, когда ВСУ получат разрешение на удары вглубь РФ

Изменит ход войны: генерал США раскрыл, когда ВСУ получат разрешение на удары вглубь РФ

17:40 Украина
В Литве разбирают целую ТЭЦ: Урсула фон дер Ляйен раскрыла "зимний план" для Украины

В Литве разбирают целую ТЭЦ: Урсула фон дер Ляйен раскрыла "зимний план" для Украины

17:23 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Украина под атакой невероятно сильной магнитной бури: когда она закончится 18539

Украина под атакой невероятно сильной магнитной бури: когда она закончится

Надо угадать страну за 3 секунды: мало кто справится со сложной загадкой 6320

Надо угадать страну за 3 секунды: мало кто справится со сложной загадкой

Эрдоган плюнул Путину в лицо: как Турция серьезно подставила Россию 6267

Эрдоган плюнул Путину в лицо: как Турция серьезно подставила Россию

Самый большой котел : ВСУ взяли в окружение огромное количество россиян - командир 4558

"Самый большой котел": ВСУ взяли в окружение огромное количество россиян - командир

Последние новости

18:17

Его родные на Луганщине: умер звезда "Лиги смеха"

18:10

Не срок годности: какой символ указывает, сколько можно использовать косметику

18:07

Неужели глава ГУР следующий: в Минобороны уволили заместителей Буданова - УП

18:01

"Прилеты" в двух районах: РФ атаковала Харьков КАБами, есть раненые

17:40

Антикоррупционер Шабунин из-за скандала с джипом для ВСУ пересел на метро – СМИ

Территории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах ЗападаТерритории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах Запада
17:40

Изменит ход войны: генерал США раскрыл, когда ВСУ получат разрешение на удары вглубь РФ

17:23

В Литве разбирают целую ТЭЦ: Урсула фон дер Ляйен раскрыла "зимний план" для Украины

17:22

"Страшные вещи": предательница Анна Седокова смертельно больна

17:13

Почему в Польше нельзя употреблять слово "чашка" и добавлять в суп картофель

Реклама
17:01

Можно ли отмыть унитаз колой: эксперимент показал удивительный результатВидео

16:51

Деоккупация ЗАЭС и возвращение под контроль Украины: РФ поставили ультиматум

16:48

"Решаем все в мелочах": Светлана Билоножко высказалась о своей невестке

16:45

ВСУ будут расширять плацдармы в нескольких областях РФ: Снегирев заявил о прорыве

16:44

Харрис сделала важное заявление насчет Украины накануне встречи с Зеленским

16:38

Ассия Ахат поделилась свежими фото: как изменилась скрипачка

16:22

РФ массово бросает в штурмы технику и пехоту: враг рвется к Курахово - DeepState

16:21

Без царапин и разводов: чем отмыть лобовое стекло

16:00

Вино будет круче, чем в Италии: когда и как обрезать виноград для урожая осенью

15:59

РФ ударила ракетами по Одессе: есть разрушения и пострадавшие, повреждено гражданское судно

15:57

Меган запретила: леди Виктория рассказала, как Маркл держит Гарри на коротком поводке

Реклама
15:41

Зеленский сделал громкое заявление перед визитом в США и встречей с Трампом

15:39

Церковный праздник 21 сентября: что запрещено делать на обретение мощей святого Димитрия

15:39

Чем отмыть электрический чайник снаружи: очень хороший способВидео

15:37

Метод на миллион: откуда берутся мошки на фруктах и как от них избавиться

15:24

Открыта охота: Алсу мастерски мстит бывшему мужу за измену

15:19

Конец войны может наступить уже в этом году - Зеленский раскрыл детали

15:00

Ударят заморозки -3 градуса: когда в Украине существенно похолодает

14:52

Десятки килограммов взрывчатки: чем ударили по ракетному арсеналу в РФ – экспертВидео

14:37

Котик спрятался в комнате: найти его за 6 секунд смогут только люди с "орлиным зрением"

14:29

Над городом поднимается дым: РФ ударила по Одессе баллистикой - что известно

14:23

Что означает слово "дрипає": мало кто знает правильный ответВидео

14:18

Счастье будет литься рекой: как правильно вешать подкову в доме

14:15

Украина получит кредит от ЕС на 35 миллиардов евро: на что пойдут средства

14:13

"С октября по декабрь без промедлений": Зеленский рассказал о своем плане победыВидео

13:56

Как прочистить сильный засор в раковине: легкий способ, о котором знают единицыВидео

13:54

В Украине ограничили использование Telegram: кого это касается

13:53

РФ нацелилась на захват новых населенных пунктов на востоке – офицер НацгвардииВидео

13:37

Из-за сториз: в Грузии убили популярную трансгендерную модель

13:36

Вкусно и необычно: рецепт варенья из темного винограда

13:36

Не зависит от породы: сколько раз в день кормить собаку - точная цифраВидео

Реклама
13:22

Превзойдет даже "Шубу": нескучный салат из свеклыВидео

13:21

Почему "ничего не делать" полезно: эксперимент поразил всех

12:55

Угроза круглосуточных атак: РФ наращивает производство дронов Shahed – ЦПД

12:30

В Киеве ухудшился воздух: власти обратились к местным жителям с серьезным заявлением

12:30

Как наточить лезвия машинки для стрижки волос: простой, но эффективный способВидео

12:22

За одним столом с РФ: в Италии высказались об окончании войны в Украине

12:20

Как заморозить кабачки кружочками, лапшой и на оладьи: лайфхак от диетолога

12:17

"Решил через суд добиться": в РФ хотят лишить Лайму Вайкуле последнего

11:52

"Отвод ВСУ": бывший шеф ЦРУ назвал главный недостаток Курской операцииВидео

11:30

Повестки начали рассылать "Укрпочтой": кто может получить их первыми

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять