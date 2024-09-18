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Как отмыть желтую полосу в унитазе: клининг-компании молчат об этих хитростях

Даяна Швец
18 сентября 2024, 15:14
54
Главред предоставляет несколько предложений, которые вы можете выбрать для чистки унитаза.
Туалет
Как отмыть желтые пятна - лайфхак с туалетом / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Некоторые считают, что отмыть желтые пятна в унитазе можно только с помощью дорогих моющих растворов, однако это далеко не так. Существуют специальные средства для чистки унитазов, специально разработанные для удаления пятен, поэтому вы также можете использовать их. Однако пользователь форума NoBroker поделился и другими легкими, однако полезными способами.

Первый способ - с помощью моющего средства

  1. Почистить все сиденье унитаза простой водой.
  2. Нанести моющий раствор на унитаз и дать ему постоять почти полчаса.
  3. С помощью скрабера избавиться от желтых пятен и оставить так еще на 10 минут.
  4. Вымыть остатки средства.

Как часто мыть унитаз?

Гигиены ванной комнаты следует придерживаться в обязательном порядке. Унитаз следует мыть 1-2 раза в неделю, чтобы не появлялся известковый налет и камни.

Второй способ - с помощью раствора уксуса

  1. Смешайте равные части белого уксуса и воды.
  2. Нанесите раствор на загрязненные участки с помощью ткани или губки и подождите.
  3. Смойте остатки водой.

Третий способ - с помощью пасты из пищевой соды

  1. Смешайте равные части пасты из пищевой соды и воды.
  2. Мягкой щеткой или тряпкой осторожно почистите пятна пастой.
  3. Смойте остатки водой.

Откуда берется ржавчина в унитазе?

Ржавчина на стенках унитаза появляется из-за того, что в водопроводной воде очень большое содержание железа. Чтобы решить проблему, нужно ставить специальные капсулы или таблетки, они меняют химический состав жидкости, пишут специалисты Клининг центр.

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Четвертый способ - с помощью перекиси водорода

  1. Нанесите перекись водорода на пятна.
  2. Дайте определенное время поработать веществу.
  3. Осторожно протрите осторожно протрите.

Пятый способ - с помощью отбеливателя

  1. Разведите отбеливатель водой.
  2. Нанесите смесь, которая у вас получилась, на пятна.
  3. Подождите, а затем смойте остатки водой.
Универсальное чистящее средство своими руками
Универсальное чистящее средство для чистки
Универсальное средство для чистки / Инфографика: Главред

Итак, это несколько предложений, которые вы можете выбрать для чистки унитаза.

Кстати, также Главред рассказывал, как идеально отбелить грязные швы между плиткой за 10 минут. Не секрет, что, если не очистить швы должным образом, тогда может быстро образоваться плесень, а это уже имеет свои серьезные последствия.

Также рассказываем о вещах, которые нельзя держать в ванной комнате: от мыла до полотенец. Из-за влажности и перепадов температуры следует быть внимательными к тому, что вы храните.

Более того, существует также способ, как очистить унитаз пеной для бритья - она содержит мощные чистящие вещества, способные дезинфицировать разные участки дома.

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