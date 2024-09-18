Как отмыть желтую полосу в унитазе: клининг-компании молчат об этих хитростях

Главред предоставляет несколько предложений, которые вы можете выбрать для чистки унитаза.

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Как отмыть желтые пятна - лайфхак с туалетом / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Некоторые считают, что отмыть желтые пятна в унитазе можно только с помощью дорогих моющих растворов, однако это далеко не так. Существуют специальные средства для чистки унитазов, специально разработанные для удаления пятен, поэтому вы также можете использовать их. Однако пользователь форума NoBroker поделился и другими легкими, однако полезными способами.

Первый способ - с помощью моющего средства

Почистить все сиденье унитаза простой водой. Нанести моющий раствор на унитаз и дать ему постоять почти полчаса. С помощью скрабера избавиться от желтых пятен и оставить так еще на 10 минут. Вымыть остатки средства.

Как часто мыть унитаз? Гигиены ванной комнаты следует придерживаться в обязательном порядке. Унитаз следует мыть 1-2 раза в неделю, чтобы не появлялся известковый налет и камни.

Второй способ - с помощью раствора уксуса

Смешайте равные части белого уксуса и воды. Нанесите раствор на загрязненные участки с помощью ткани или губки и подождите. Смойте остатки водой.

Третий способ - с помощью пасты из пищевой соды

Смешайте равные части пасты из пищевой соды и воды. Мягкой щеткой или тряпкой осторожно почистите пятна пастой. Смойте остатки водой.

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Четвертый способ - с помощью перекиси водорода

Нанесите перекись водорода на пятна. Дайте определенное время поработать веществу. Осторожно протрите осторожно протрите.

Пятый способ - с помощью отбеливателя

Разведите отбеливатель водой. Нанесите смесь, которая у вас получилась, на пятна. Подождите, а затем смойте остатки водой.

​ Универсальное средство для чистки / Инфографика: Главред

Итак, это несколько предложений, которые вы можете выбрать для чистки унитаза.

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