Кухонная вытяжка и плита будут сиять: одна волшебная таблетка чистит и отмывает все

Вы узнаете, как почистить духовку с помощью таблеток для посудомоечной машины, когда попробуете применить на практике очень легкий и доступный способ.

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Как почистить вытяжку таблетками для посудомойки до блеска / Скриншот YouTube

На просторах Интернета можно встретить множество лайфкахов, как правильно использовать таблетки для посудомоечной машины в быту. Она пригодится для большое количества работ по домашнему хозяйству, поскольку способна удалять застарелый жир и пятна. Мы расскажем о нескольких полезных способов, которые нашли для вас.

Автор YouTube-канала Nataly Gorbatova рассказала, как пригодится таблетка для посудомоечной машины в домашнем хозяйстве и показала ее применение на практике.

Что можно отмыть таблетками для посудомоечной машины

Как почистить духовку с таблеткой для посудомойки

В емкость нужно залить горячую воду, добавить 1 таблетку и растворить. Сверху надеть пульверизатор.

Духовку следует нагреть до 50 градусов, но не больше, чтобы не обжечься.

Наносим средство из пульверизатора и ждет 10 минут, пока оно впитается.

После этого удаляем пятна.

Духовка очистится от жира. Протираем все влажной тряпкой, чтобы убрать остатки средства.

Чистка вытяжки на кухне снаружи и самого фильтра

В противень нужно положить 1 таблетку для посудомойки, залить горячую воду и растопить таблетку. Туда следует положить фильтр и сверху еще раз добавить воды. Чтобы жир лучше отходил, можно потереть решетку зубной щеткой.

Ждем 10-15 минут, чтобы средство полностью вступило в контакт с жировыми отложениями, и все смываем.

Поверхность вытяжки моем тем же средством и протираем фартук вытяжки. Влажной тряпкой следует убрать все мыльные пятна.

Как почистить плиту на кухне таблеткой для посудомойки

Наносим средства на жировые отложения, ждем 10 минут и смываем. Весь жир должен хорошо отмыться.

Если конфорки не отмываются, их можно опустить в горячую воду с растворенной таблеткой и подержать там, пока вода не остынет. После того, как остынет воды, они также станут чистыми.

Для чего нужны таблетки для посудомойки? Таблетки для посудомоечной машины нужны для того, чтобы тщательно очистить посуду от остатков пищи, а также напитков и жира. Таблетки состоят из компонентов, которые очищают и смягчают воду, энзимов для борьбы с крахмалом и белком, отбеливателя для удаления пятен и поверхностно-активных веществ, пишут в компании Bosh.

Смотрите видео, как отмыть духовку, вытяжку на кухне и плиту при помощи таблетки для посудомойки:

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