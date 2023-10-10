Нужна 1 таблетка: хозяйки раскрыли секрет, как убрать пятна с дверец духовки

Очистка дверцы духовки может оказаться непростой задачей, особенно когда на ней начинают накапливаться стойкие коричневые пятна. Однако опытные хозяйки нашли удивительный и эффективный метод решения этой проблемы.
Одна пользовательница Facebook обратилась за советом, как почистить дверцу духовки, на которой часто скапливаются коричневые пятна от остатков пищи и жира, пишет express.
В ответ любители уборки рекомендовали использовать влажную таблетку для посудомоечной машины. Этот простой и доступный кухонный предмет доказал свою высокую эффективность в восстановлении чистоты дверцы духовки.
Женщина поделилась своим удивлением по поводу результатов, заявив: "После многих лет использования сильных химических чистящих средств для чистки дверцы духовки мне предложили использовать таблетку для посудомоечной машины, и это изменило мою жизнь".
Чтобы использовать этот метод, просто намочите таблетку для посудомоечной машины и слегка потрите стеклянную поверхность дверцы духовки. Важно поддерживать таблетку влажной, погружая ее в воду, чтобы не поцарапать стекло.
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