Дешево и без химии: как отмыть духовку лимонной кислотой

Даже сильно загрязненную духовку можно очистить с помощью лимонной кислоты.

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Как отмыть духовку лимонной кислотой / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Духовка — это сердце вашей кухни, но с течением времени она может стать жертвой жира и других загрязнений. Мы расскажем вам, как использовать лимонную кислоту для эффективной очистки духовки.

Как очистить духовку от застарелого жира лимонной кислотой?

Сильно загрязненную духовку можно очистить с помощью лимонной кислоты, и вот как это сделать:

Подготовьте смесь: Смешайте 1-2 столовые ложки лимонной кислоты с водой, чтобы создать пасту с консистенцией толстой сметаны.

Смешайте 1-2 столовые ложки лимонной кислоты с водой, чтобы создать пасту с консистенцией толстой сметаны. Нанесите пасту: Нанесите пасту из лимонной кислоты равномерно на стены, дно и другие загрязненные поверхности внутри духовки. Обратите особое внимание на места с застарелым жиром.

Нанесите пасту из лимонной кислоты равномерно на стены, дно и другие загрязненные поверхности внутри духовки. Обратите особое внимание на места с застарелым жиром. Дайте время воздействия: Позвольте пасте из лимонной кислоты действовать в течение нескольких часов или даже на ночь. Это позволит ей размягчить и растворить застарелый жир и грязь.

Позвольте пасте из лимонной кислоты действовать в течение нескольких часов или даже на ночь. Это позволит ей размягчить и растворить застарелый жир и грязь. Протрите грязь: Используйте мягкую губку или тряпку, чтобы протереть загрязненные поверхности внутри духовки. Застрявший жир должен удаляться легко.

Используйте мягкую губку или тряпку, чтобы протереть загрязненные поверхности внутри духовки. Застрявший жир должен удаляться легко. Промойте водой: Наконец, промойте духовку чистой влажной тряпкой или губкой, чтобы удалить остатки лимонной кислоты и загрязнений.

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Чем отмыть сильно загрязненную духовку?

Кроме лимонной кислоты существует несколько способов очистить духовку без покупных средств:

Сода и уксус:

Смешайте соду с водой, чтобы получить пасту.

Нанесите пасту на загрязненные участки духовки и оставьте на несколько часов.

Затем опрысните поверхности уксусом и аккуратно протрите грязь и соду губкой или тряпкой.

Используйте пар для размягчения грязи:

Нагрейте духовку до 100 градусов Цельсия.

Затем выключите ее и положите внутрь миску с кипятком или горячей водой.

Дайте пару часов для того, чтобы пар размягчил застарелую грязь и жир.

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