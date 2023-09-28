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Дешево и без химии: как отмыть духовку лимонной кислотой

Сергей Кущ
28 сентября 2023, 09:01 обновлено 28 сентября, 09:01
Даже сильно загрязненную духовку можно очистить с помощью лимонной кислоты.
Как отмыть духовку лимонной кислотой
Как отмыть духовку лимонной кислотой / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Духовка — это сердце вашей кухни, но с течением времени она может стать жертвой жира и других загрязнений. Мы расскажем вам, как использовать лимонную кислоту для эффективной очистки духовки.

Как очистить духовку от застарелого жира лимонной кислотой?

Сильно загрязненную духовку можно очистить с помощью лимонной кислоты, и вот как это сделать:

  • Подготовьте смесь: Смешайте 1-2 столовые ложки лимонной кислоты с водой, чтобы создать пасту с консистенцией толстой сметаны.
  • Нанесите пасту: Нанесите пасту из лимонной кислоты равномерно на стены, дно и другие загрязненные поверхности внутри духовки. Обратите особое внимание на места с застарелым жиром.
  • Дайте время воздействия: Позвольте пасте из лимонной кислоты действовать в течение нескольких часов или даже на ночь. Это позволит ей размягчить и растворить застарелый жир и грязь.
  • Протрите грязь: Используйте мягкую губку или тряпку, чтобы протереть загрязненные поверхности внутри духовки. Застрявший жир должен удаляться легко.
  • Промойте водой: Наконец, промойте духовку чистой влажной тряпкой или губкой, чтобы удалить остатки лимонной кислоты и загрязнений.

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Чем отмыть сильно загрязненную духовку?

Кроме лимонной кислоты существует несколько способов очистить духовку без покупных средств:

Сода и уксус:

  • Смешайте соду с водой, чтобы получить пасту.
  • Нанесите пасту на загрязненные участки духовки и оставьте на несколько часов.
  • Затем опрысните поверхности уксусом и аккуратно протрите грязь и соду губкой или тряпкой.

Используйте пар для размягчения грязи:

  • Нагрейте духовку до 100 градусов Цельсия.
  • Затем выключите ее и положите внутрь миску с кипятком или горячей водой.
  • Дайте пару часов для того, чтобы пар размягчил застарелую грязь и жир.

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