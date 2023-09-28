Дешево и без химии: как отмыть духовку лимонной кислотой

Даже сильно загрязненную духовку можно очистить с помощью лимонной кислоты.
Духовка — это сердце вашей кухни, но с течением времени она может стать жертвой жира и других загрязнений. Мы расскажем вам, как использовать лимонную кислоту для эффективной очистки духовки.
Как очистить духовку от застарелого жира лимонной кислотой?
Сильно загрязненную духовку можно очистить с помощью лимонной кислоты, и вот как это сделать:
- Подготовьте смесь: Смешайте 1-2 столовые ложки лимонной кислоты с водой, чтобы создать пасту с консистенцией толстой сметаны.
- Нанесите пасту: Нанесите пасту из лимонной кислоты равномерно на стены, дно и другие загрязненные поверхности внутри духовки. Обратите особое внимание на места с застарелым жиром.
- Дайте время воздействия: Позвольте пасте из лимонной кислоты действовать в течение нескольких часов или даже на ночь. Это позволит ей размягчить и растворить застарелый жир и грязь.
- Протрите грязь: Используйте мягкую губку или тряпку, чтобы протереть загрязненные поверхности внутри духовки. Застрявший жир должен удаляться легко.
- Промойте водой: Наконец, промойте духовку чистой влажной тряпкой или губкой, чтобы удалить остатки лимонной кислоты и загрязнений.
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Чем отмыть сильно загрязненную духовку?
Кроме лимонной кислоты существует несколько способов очистить духовку без покупных средств:
Сода и уксус:
- Смешайте соду с водой, чтобы получить пасту.
- Нанесите пасту на загрязненные участки духовки и оставьте на несколько часов.
- Затем опрысните поверхности уксусом и аккуратно протрите грязь и соду губкой или тряпкой.
Используйте пар для размягчения грязи:
- Нагрейте духовку до 100 градусов Цельсия.
- Затем выключите ее и положите внутрь миску с кипятком или горячей водой.
- Дайте пару часов для того, чтобы пар размягчил застарелую грязь и жир.
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