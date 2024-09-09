Нужно ли закрывать крышку унитаза перед смывом: дело не только в гигиене

Микробиологи и бактериологи однозначны в этом вопросе.

https://glavred.info/life/nuzhno-li-zakryvat-kryshku-unitaza-pered-smyvom-delo-ne-tolko-v-gigiene-10595552.html Ссылка скопирована

Нужно ли закрывать крышку унитаза перед смывом / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вопрос, как правильно - закрывать крышку унитаза или нет, вызывает споры, но микробиологи и бактериологи однозначны: крышку унитаза следует закрывать, особенно перед смывом. Это не просто правило этикета, а важная мера для поддержания гигиены и здоровья в ванной комнате.

Почему нельзя держать открытой крышку унитаза?

Основной аргумент против открытой крышки — это распространение бактерий. Когда вы смываете воду в открытом унитазе, формируется так называемый "аэрозольный облак". Это мельчайшие капли воды, которые поднимаются на высоту до 2-3 метров, пишет портал На пенсии.

Что известно о сайте На пенсии Информационный портал, на базе популярного печатного издания – газеты "На пенсии". На сайте публикуются полезные советы на все случаи жизни. видео дня

В этих каплях могут содержаться бактерии и патогенные микроорганизмы, способные оседать на поверхностях в ванной: полотенцах, зубных щетках, косметике и других предметах. Это увеличивает риск попадания бактерий на кожу или в организм, что может негативно сказаться на здоровье.

Исследования показывают, что такие аэрозоли могут быть источником патогенов, а закрытие крышки унитаза при смыве помогает предотвратить их распространение.

Почему нужно смывать туалет с закрытой крышкой?

Закрытие крышки унитаза при смыве не только предотвращает распространение бактерий, но и помогает снизить вероятность появления неприятного запаха в ванной комнате. Открытый унитаз способствует циркуляции запахов, особенно в небольших помещениях. Крышка действует как барьер, который удерживает неприятные запахи внутри унитаза и препятствует их распространению по комнате.

Эзотерические аргументы: закрывать крышку или нет?

Согласно эзотерическим учениям, открытая крышка унитаза может негативно влиять на энергетику дома. Эзотерики считают, что открытый унитаз способствует оттоку положительной энергии и может даже привлекать негативные вибрации. Некоторые также утверждают, что открытый унитаз "уводит" деньги из дома, создавая финансовые трудности.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Хотя такие утверждения нельзя назвать научно обоснованными, они продолжают оставаться популярными среди сторонников эзотерики. Верить в это или нет — личное дело каждого.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред