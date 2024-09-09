Нужно ли закрывать крышку унитаза перед смывом: дело не только в гигиене

Вопрос, как правильно - закрывать крышку унитаза или нет, вызывает споры, но микробиологи и бактериологи однозначны: крышку унитаза следует закрывать, особенно перед смывом. Это не просто правило этикета, а важная мера для поддержания гигиены и здоровья в ванной комнате.
Почему нельзя держать открытой крышку унитаза?
Основной аргумент против открытой крышки — это распространение бактерий. Когда вы смываете воду в открытом унитазе, формируется так называемый "аэрозольный облак". Это мельчайшие капли воды, которые поднимаются на высоту до 2-3 метров, пишет портал На пенсии.
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В этих каплях могут содержаться бактерии и патогенные микроорганизмы, способные оседать на поверхностях в ванной: полотенцах, зубных щетках, косметике и других предметах. Это увеличивает риск попадания бактерий на кожу или в организм, что может негативно сказаться на здоровье.
Исследования показывают, что такие аэрозоли могут быть источником патогенов, а закрытие крышки унитаза при смыве помогает предотвратить их распространение.
Почему нужно смывать туалет с закрытой крышкой?
Закрытие крышки унитаза при смыве не только предотвращает распространение бактерий, но и помогает снизить вероятность появления неприятного запаха в ванной комнате. Открытый унитаз способствует циркуляции запахов, особенно в небольших помещениях. Крышка действует как барьер, который удерживает неприятные запахи внутри унитаза и препятствует их распространению по комнате.
Эзотерические аргументы: закрывать крышку или нет?
Согласно эзотерическим учениям, открытая крышка унитаза может негативно влиять на энергетику дома. Эзотерики считают, что открытый унитаз способствует оттоку положительной энергии и может даже привлекать негативные вибрации. Некоторые также утверждают, что открытый унитаз "уводит" деньги из дома, создавая финансовые трудности.
Хотя такие утверждения нельзя назвать научно обоснованными, они продолжают оставаться популярными среди сторонников эзотерики. Верить в это или нет — личное дело каждого.
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