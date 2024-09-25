Для чего хозяйки засыпают кофе в унитаз: хитрый лайфхак, который уберет грязь

Отмыть унитаз от известкового налета и желтизны можно с помощью двух ингредиентов.

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Как отмыть унитаз / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

У любителей кофе всегда есть ценные отходы - кофейная гуща. Хитрые хозяйки не выбрасывают её, а используют с умом. Ведь кофейная гуща помогает избавиться от неприятных запахов, засоренных труб и стойких пятен на дне унитаза.

Для чего засыпать кофейную гущу в унитаз

По словам автора YouTube канала "Советы для дома", кофе может помочь очистить унитаз от известкового налета, желтизны, неприятного запаха и продезинфицирует его.

Как отмыть унитаз кофе

Возьмите 2 столовые ложки молотого кофе или кофейной гущи, добавьте полстакана уксуса и хорошо размешайте.

Разлейте средство на стенки унитаза, с помощью ершика распределите средство внутри и оставьте на 30 минут. Когда время выйдет, приступайте к очистке унитаза. Весь налет и грязь будет очень легко смываться.

Смотрите видео, как сделать средство для мытья унитаза из кофе:

Что известно о YouTube канале "Советы для дома"? "Поради для дома" - украинский YouTube-канал, тематика которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.

Универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

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