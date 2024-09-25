Для чего хозяйки засыпают кофе в унитаз: хитрый лайфхак, который уберет грязь

У любителей кофе всегда есть ценные отходы - кофейная гуща. Хитрые хозяйки не выбрасывают её, а используют с умом. Ведь кофейная гуща помогает избавиться от неприятных запахов, засоренных труб и стойких пятен на дне унитаза.
Для чего засыпать кофейную гущу в унитаз
По словам автора YouTube канала "Советы для дома", кофе может помочь очистить унитаз от известкового налета, желтизны, неприятного запаха и продезинфицирует его.
Как отмыть унитаз кофе
Возьмите 2 столовые ложки молотого кофе или кофейной гущи, добавьте полстакана уксуса и хорошо размешайте.
Разлейте средство на стенки унитаза, с помощью ершика распределите средство внутри и оставьте на 30 минут. Когда время выйдет, приступайте к очистке унитаза. Весь налет и грязь будет очень легко смываться.
Смотрите видео, как сделать средство для мытья унитаза из кофе:
Что известно о YouTube канале "Советы для дома"?
"Поради для дома" - украинский YouTube-канал, тематика которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.
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