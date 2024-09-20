Без царапин и разводов: чем отмыть лобовое стекло

Владельцы машин часто задумываются над тем, чем лучше мыть лобовое стекло, чтобы не повредить его. Хотя эффективное средство у них прямо под носом.

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Как лучше всего чистить лобовое стекло автомобиля / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Чистое лобовое стекло обеспечивает не только надлежащий вид машины, но и безопасность водителя и пассажиров, поэтому к вопросу его очистки нужно подходить серьезно. При этом мало кто знает, чем отбить стекла в авто без разводов.

Эффективным и доступным средством в этом случае будет обычное средство для мытья посуды. Для того, чтобы отмыть грязь с лобового стекла разведите воду с моющим средством до состояния пены, нанесите ее на стекло и оставьте на несколько минут. После этого будет достаточно пройтись мочалкой с мыльным раствором по стеклу, смыть все чистой водой и протереть поверхность насухо тряпкой из микрофибры.

Другой метод поможет вам, если вы не знаете, как избавиться от жирного налета на лобовом стекле. В таком случае в руки нужно брать столовый уксус. Смоченной в нем губкой протрите стекло и оставьте на 5-7 минут. Когда уксус впитает в себя жир, смойте все водой.

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На Reddit владельцы автомобилей поделились лайфхаком, как убрать налет с внутренней стороны лобового стекла. Некоторые пишут, что им достаточно обычной тряпки из микрофибры. Однако, если загрязнения уже въелись в стекло, можно попробовать добавить к ее использованию изопропиловый спирт.

Способом, как лучше всего чистить лобовое стекло автомобиля считается сочетание и микрофибры с обычным бытовым средством для стекол. Если сложных загрязнений нет, отмыть стекло не будет большой проблемой.

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