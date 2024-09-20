УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Без царапин и разводов: чем отмыть лобовое стекло

Анна Косик
20 сентября 2024, 16:21
8
Владельцы машин часто задумываются над тем, чем лучше мыть лобовое стекло, чтобы не повредить его. Хотя эффективное средство у них прямо под носом.
Лобовое стекло, уксус
Как лучше всего чистить лобовое стекло автомобиля / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Чистое лобовое стекло обеспечивает не только надлежащий вид машины, но и безопасность водителя и пассажиров, поэтому к вопросу его очистки нужно подходить серьезно. При этом мало кто знает, чем отбить стекла в авто без разводов.

Эффективным и доступным средством в этом случае будет обычное средство для мытья посуды. Для того, чтобы отмыть грязь с лобового стекла разведите воду с моющим средством до состояния пены, нанесите ее на стекло и оставьте на несколько минут. После этого будет достаточно пройтись мочалкой с мыльным раствором по стеклу, смыть все чистой водой и протереть поверхность насухо тряпкой из микрофибры.

Другой метод поможет вам, если вы не знаете, как избавиться от жирного налета на лобовом стекле. В таком случае в руки нужно брать столовый уксус. Смоченной в нем губкой протрите стекло и оставьте на 5-7 минут. Когда уксус впитает в себя жир, смойте все водой.

видео дня

На Reddit владельцы автомобилей поделились лайфхаком, как убрать налет с внутренней стороны лобового стекла. Некоторые пишут, что им достаточно обычной тряпки из микрофибры. Однако, если загрязнения уже въелись в стекло, можно попробовать добавить к ее использованию изопропиловый спирт.

Способом, как лучше всего чистить лобовое стекло автомобиля считается сочетание и микрофибры с обычным бытовым средством для стекол. Если сложных загрязнений нет, отмыть стекло не будет большой проблемой.

Что такое reddit?

Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта, пишет Википедия.

Другие новости, которые могут вас заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

автомобили уборка
Реклама

Главное за день

РФ ударила ракетами по Одессе: есть разрушения и пострадавшие, повреждено гражданское судно

РФ ударила ракетами по Одессе: есть разрушения и пострадавшие, повреждено гражданское судно

15:59 Украина
Зеленский сделал громкое заявление перед визитом в США и встречей с Трампом

Зеленский сделал громкое заявление перед визитом в США и встречей с Трампом

15:41 Украина
Конец войны может наступить уже в этом году - Зеленский раскрыл детали

Конец войны может наступить уже в этом году - Зеленский раскрыл детали

15:19 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Грабли больше не нужны: как быстро избавиться от опавших листьев - золотое правило 60831

Грабли больше не нужны: как быстро избавиться от опавших листьев - "золотое правило"

Украина под атакой невероятно сильной магнитной бури: когда она закончится 15627

Украина под атакой невероятно сильной магнитной бури: когда она закончится

Какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде: от старинной мебели до лампочек 7808

Какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде: от старинной мебели до лампочек

Эрдоган плюнул Путину в лицо: как Турция серьезно подставила Россию 6123

Эрдоган плюнул Путину в лицо: как Турция серьезно подставила Россию

Последние новости

16:38

Ассия Ахат поделилась свежими фото: как изменилась скрипачка

16:22

РФ массово бросает в штурмы технику и пехоту: враг рвется к Курахово - DeepState

16:00

Вино будет круче, чем в Италии: когда и как обрезать виноград для урожая осенью

15:59

РФ ударила ракетами по Одессе: есть разрушения и пострадавшие, повреждено гражданское судно

15:57

Меган запретила: леди Виктория рассказала, как Маркл держит Гарри на коротком поводке

Без царапин и разводов: чем отмыть лобовое стеклоБез царапин и разводов: чем отмыть лобовое стекло
15:41

Зеленский сделал громкое заявление перед визитом в США и встречей с Трампом

15:39

Церковный праздник 21 сентября: что запрещено делать на обретение мощей святого Димитрия

15:39

Чем отмыть электрический чайник снаружи: очень хороший способВидео

15:37

Метод на миллион: откуда берутся мошки на фруктах и как от них избавиться

Реклама
15:24

Открыта охота: Алсу мастерски мстит бывшему мужу за измену

15:19

Конец войны может наступить уже в этом году - Зеленский раскрыл детали

15:00

Ударят заморозки -3 градуса: когда в Украине существенно похолодает

14:52

Десятки килограммов взрывчатки: чем ударили по ракетному арсеналу в РФ – экспертВидео

14:37

Котик спрятался в комнате: найти его за 6 секунд смогут только люди с "орлиным зрением"

14:29

Над городом поднимается дым: РФ ударила по Одессе баллистикой - что известно

14:23

Что означает слово "дрипає": мало кто знает правильный ответВидео

14:18

Счастье будет литься рекой: как правильно вешать подкову в доме

14:15

Украина получит кредит от ЕС на 35 миллиардов евро: на что пойдут средства

14:13

"С октября по декабрь без промедлений": Зеленский рассказал о своем плане победыВидео

13:56

Как прочистить сильный засор в раковине: легкий способ, о котором знают единицыВидео

Реклама
13:54

В Украине ограничили использование Telegram: кого это касается

13:53

РФ нацелилась на захват новых населенных пунктов на востоке – офицер НацгвардииВидео

13:37

Из-за сториз: в Грузии убили популярную трансгендерную модель

13:36

Вкусно и необычно: рецепт варенья из темного винограда

13:36

Не зависит от породы: сколько раз в день кормить собаку - точная цифраВидео

13:22

Превзойдет даже "Шубу": нескучный салат из свеклыВидео

13:21

Почему "ничего не делать" полезно: эксперимент поразил всех

12:55

Угроза круглосуточных атак: РФ наращивает производство дронов Shahed – ЦПД

12:30

В Киеве ухудшился воздух: власти обратились к местным жителям с серьезным заявлением

12:30

Как наточить лезвия машинки для стрижки волос: простой, но эффективный способВидео

12:22

За одним столом с РФ: в Италии высказались об окончании войны в Украине

12:20

Как заморозить кабачки кружочками, лапшой и на оладьи: лайфхак от диетолога

12:17

"Решил через суд добиться": в РФ хотят лишить Лайму Вайкуле последнего

11:52

"Отвод ВСУ": бывший шеф ЦРУ назвал главный недостаток Курской операцииВидео

11:30

Повестки начали рассылать "Укрпочтой": кто может получить их первыми

11:29

Отключений света в Украине зимой не будет: в правительстве назвали базовый сценарий - СМИ

11:27

У российской популярной певицы умер молодой сын

10:52

Китайский гороскоп на завтра 21 сентября: Кроликам - срыв, Крысам - гора проблем

10:51

РФ ударит по Киеву ракетами: стала известна возможная дата

10:48

Украинские силы продвинулись на двух направлениях в Курской области – офицер ВСУВидео

Реклама
10:37

За несколько месяцев: РФ догадывалась о наступлении ВСУ на Курщину - The Guardian

10:37

"Профессиональная армия РФ уничтожена": враг применил новую тактику возле Торецка - ВСУ

10:28

Серьезная опасность для двух городов: эксперт оценил ситуацию на Покровском направлении

10:18

РФ запустила по Украине 70 дронов, в двух областях пожары: что известноФото

10:13

"Под действием веществ": что случилось с бывшей невестой Владимира Кличко

09:47

Отправка мужчин мобилизационного возраста из ЕС в Украину: ответ Брюсселя

09:41

Будут свежими месяцами и без холодильника: где правильно хранить яблоки

09:28

Гороскоп на завтра 21 сентября: Весам - разочарование, Близнецам - большая удача

09:13

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Украину: в чем цель визита

09:01

Почти $6 млрд помощи для Украины могут "сгореть": в Пентагоне отреагировали

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять