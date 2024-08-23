Тереть не нужно: как за минуты удалить жир со стекла духовки

Чистка духового шкафа - одна из тех огромных работ, которая может занять целый день, причем самой тяжелой частью часто является стеклянная дверца.
Дверца духовки проходит через много испытаний. Частое открывание и закрывание, пролитые соусы, случайные прикосновения жирными руками - это поле битвы пятен и разводов, сообщает Express.
Внутренняя сторона дверцы духовки принимает на себя основную тяжесть выпекания и жарки. Она забрызгана соусами, покрыта жиром и часто превращается в мозаику из запеченной пищи.
Вместо того, чтобы использовать химические средства для чистки духовки или комбинацию белого уксуса и пищевой соды, одна энтузиастка уборки порекомендовала использовать кухонный хлам.
На своей странице в Instagram @tanyahomeinspo Таня показала зрителям, как чистить духовки с помощью апельсиновых корок.
Она утверждала, что с жиром от духовки можно "легко" справиться, если совместить воду с апельсиновыми корками.
Смотрите видео о том, как отмыть от жира дверцу духовки:
Для этого нужно добавить воду и апельсиновые корки в посуду и поставить ее в духовку на 20 минут.
"Тепло и ингредиент работают над тем, чтобы снять весь жир в вашей духовке, и она пахнет так свежо", - отмечает блогер.
Она отметила, что апельсиновые корки можно "повторно использовать" несколько раз.
Один пользователь спросил, на какой температуре должна быть духовка при этом способе. Таня ответила: "Самая низкая температура подойдет на 20 минут, пока она не нагреется".
Что нужно знать об Express.co.uk
Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.
С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн.
Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.
Вам также может быть интересно:
- Сработает за 15 минут: как убрать жир и грязь с плиты с помощью волшебной пасты
- Как почистить воротник куртки: действенный совет за копейки
- Что нужно сделать, чтобы в погребе было сухо: плесень и влага исчезнет навсегда
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред