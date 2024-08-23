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Тереть не нужно: как за минуты удалить жир со стекла духовки

Юрий Берендий
23 августа 2024, 13:51
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Уксус и пищевая сода - самый распространенный способ очистки стекла духовки, но есть гораздо более простой способ справиться с этой задачей, указывает блогерша.
Тереть не нужно: как за минуты удалить жир со стекла духовки
Как быстро отчистить дверцу духовки - лучшее средство без трения / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Чистка духового шкафа - одна из тех огромных работ, которая может занять целый день, причем самой тяжелой частью часто является стеклянная дверца.

Дверца духовки проходит через много испытаний. Частое открывание и закрывание, пролитые соусы, случайные прикосновения жирными руками - это поле битвы пятен и разводов, сообщает Express.

Внутренняя сторона дверцы духовки принимает на себя основную тяжесть выпекания и жарки. Она забрызгана соусами, покрыта жиром и часто превращается в мозаику из запеченной пищи.

видео дня

Вместо того, чтобы использовать химические средства для чистки духовки или комбинацию белого уксуса и пищевой соды, одна энтузиастка уборки порекомендовала использовать кухонный хлам.

На своей странице в Instagram @tanyahomeinspo Таня показала зрителям, как чистить духовки с помощью апельсиновых корок.

Она утверждала, что с жиром от духовки можно "легко" справиться, если совместить воду с апельсиновыми корками.

Смотрите видео о том, как отмыть от жира дверцу духовки:

Для этого нужно добавить воду и апельсиновые корки в посуду и поставить ее в духовку на 20 минут.

"Тепло и ингредиент работают над тем, чтобы снять весь жир в вашей духовке, и она пахнет так свежо", - отмечает блогер.

Она отметила, что апельсиновые корки можно "повторно использовать" несколько раз.

Один пользователь спросил, на какой температуре должна быть духовка при этом способе. Таня ответила: "Самая низкая температура подойдет на 20 минут, пока она не нагреется".

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