Сработает за 15 минут: как убрать жир и грязь с плиты с помощью волшебной пасты

Решение состоит из четырех легкодоступных компонентов.

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Как отмыть плиту от жира / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Чистка плиты может показаться довольно сложной задачей, ведь на ней скапливается жир, брызги пищи и стойкий налет, но специалисты Lottomart придумали эффективный и доступный метод очистки плиты "сделай сам", используя обычные бытовые ингредиенты.

Их домашнее решение состоит из четырех легкодоступных компонентов: пищевой соды, белого уксуса, жидкого мыла для посуды и воды, пишет express.co.

Чтобы приготовить чистящую пасту, нужно смешать в миске полчашки пищевой соды с полчашкой воды, чтобы получилась густая консистенция.

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Затем добавьте столовую ложку жидкого мыла, пока смесь не станет однородной, а если вы предпочитаете ароматные чистящие средства, то просто добавьте 5-10 капель любимого эфирного масла.

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Чтобы нанести пасту, щедро распределите ее по поверхности плиты, уделяя особое внимание местам с сильным жиром или пригоревшей пищей.

После этого налейте четверть стакана белого уксуса в бутылку с распылителем и слегка распылите его на нанесенную пасту. В результате реакции с пищевой содой в пасте образуется легкое шипение, помогающее удалить стойкий налет.

Затем дайте раствору настояться в течение 15-20 минут, чтобы ингредиенты эффективно разрушили стойкие пятна.

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С помощью губки или мягкой ткани аккуратно протрите плиту круговыми движениями. Абразивная природа пищевой соды поможет удалить остатки грязи, не поцарапав поверхность.

В завершение смочите чистую ткань водой, чтобы стереть пасту и удалить грязь. Чтобы на поверхности не осталось разводов, вытрите ее другой чистой сухой тканью.

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