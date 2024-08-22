Сработает за 15 минут: как убрать жир и грязь с плиты с помощью волшебной пасты

Чистка плиты может показаться довольно сложной задачей, ведь на ней скапливается жир, брызги пищи и стойкий налет, но специалисты Lottomart придумали эффективный и доступный метод очистки плиты "сделай сам", используя обычные бытовые ингредиенты.
Их домашнее решение состоит из четырех легкодоступных компонентов: пищевой соды, белого уксуса, жидкого мыла для посуды и воды, пишет express.co.
Чтобы приготовить чистящую пасту, нужно смешать в миске полчашки пищевой соды с полчашкой воды, чтобы получилась густая консистенция.
Затем добавьте столовую ложку жидкого мыла, пока смесь не станет однородной, а если вы предпочитаете ароматные чистящие средства, то просто добавьте 5-10 капель любимого эфирного масла.
Что нужно знать об Express.co.uk
Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.
С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение самых важных мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн.
Как говорят в издании, они каждый день стараются предоставить читателям самую лучшую журналистику, информировать и развлекать.
Чтобы нанести пасту, щедро распределите ее по поверхности плиты, уделяя особое внимание местам с сильным жиром или пригоревшей пищей.
После этого налейте четверть стакана белого уксуса в бутылку с распылителем и слегка распылите его на нанесенную пасту. В результате реакции с пищевой содой в пасте образуется легкое шипение, помогающее удалить стойкий налет.
Затем дайте раствору настояться в течение 15-20 минут, чтобы ингредиенты эффективно разрушили стойкие пятна.
С помощью губки или мягкой ткани аккуратно протрите плиту круговыми движениями. Абразивная природа пищевой соды поможет удалить остатки грязи, не поцарапав поверхность.
В завершение смочите чистую ткань водой, чтобы стереть пасту и удалить грязь. Чтобы на поверхности не осталось разводов, вытрите ее другой чистой сухой тканью.
Вам может быть интересно:
- Будет сиять невероятной чистотой: 5 лучших способов, чем мыть холодильник внутри
- Как помыть батарею в труднодоступных местах: простые, но действенные лайфхаки
- Пауков дома больше не будет: женщина поделилась интересным лайфхаком
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред