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Сантехник раскритиковал популярный способ прочистки труб: как его лучше заменить

Алёна Воронина
1 мая 2024, 01:35
Не все народные средства для прочистки труб являются действенными, отмечает сантехник. Некоторые могут просто отнять ваше время и не дать нужного результата.
Сантехник, сода и уксус, уборка
Сантехник раскритиковал популярный способ прочистки труб/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Засор труб на кухне и в ванной - это проблема, с которой хотя бы раз сталкивался каждый из нас. Нередко встречаются советы, что такую проблему можно решить с помощью различных народных средств. Но не все из таких народных методов на самом деле являются действенными.

Сантехник Джастин Корнфорт, который является генеральным директором компании Ace Plumbing раскритиковал один из самых популярных способов прочистки труб. Он отметил, что не стоит пытаться справиться с такой задачей с помощью соды и уксуса, ведь часто это не даст нужного результата, пишет The Mirror.

По словам Корнфорта, использование пищевой соды и уксуса зависит от того, какая именно труба забита. Он отметил, что прочищать таким способом трубы в ванной будет безрезультатно, ведь часто в такой трубе могут скапливаться волосы, а с ними таким народным способом точно не справиться.

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Как прочистить трубы в ванной

Сантехник отметил, что для прочистки труб в ванной лучше пользоваться механическими методами, например, дренажной змейкой, которую можно приобрести, в частности, в строительных магазинах. Дренажная змейка - это длинный кусок свернутой металлической проволоки, прикрепленной к гибкому металлическому кабелю. Медленно опуская этот провод в трубу и двигая им, можно избавиться от различных загрязнений.

Относительно очистки труб на кухне, то сантехник советует использовать различные магазинные средства, ведь, по его словам, сода и уксус могут не справиться с органическими загрязнениями, которые могли накопиться в трубе.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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