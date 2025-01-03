Не так долго, как все думают: сколько можно хранить консервацию в холодильнике

Вы узнаете:
- Что из консервации можно дольше всего хранить в холодильнике после открытия
- Какой срок хранения открытой консервы с мясом
- Как понять, что консервация испортилась
Квашеные огурцы, маринованные грибы или тушенка есть почти в каждом доме, особенно в зимний период, когда свежие овощи и фрукты не так доступны, как летом. Бытует мнение, что консервация может храниться месяцами или даже годами, особенно, если поставить ее в холодильник.
Главред узнал, что это не совсем так и многие подвергают себя опасности, не зная, что потребляют просроченную пищу. Дело в том, что герметично закрытые банки или консервы действительно могут храниться в течение нескольких месяцев, но многие думают, что это правило действует и после открытия продукта.
Министерство сельского хозяйства США утверждает, что на самом деле открытую консервацию можно безопасно хранить в холодильнике от 1 до 5 дней, в зависимости от того, какой это продукт.
Например, рыбные или мясные консервы после открытия нужно утилизировать после 2 дней хранения, фруктовые - после четырех, а томатную пасту - после 5 дней в холодильнике.
Маринады и соленья, которые полностью покрыты рассолом, можно держать в холодильнике не более 1-2 недель. Наибольший срок хранения имеют варенье и джемы - до месяца времени.
При этом важно постоянно перед употреблением проверять, нет ли признаков испорченной консервации, таких как:
- Изменение запаха или цвета;
- Появление плесени или пленки на поверхности;
- Расслоение продукта или мутный рассол.
Другие новости:
- Что делать, если резинка на холодильнике не плотно прилегает: лайфхак с кипятком
- Проверенный дедовский метод: как растянуть кожаную обувь правильно
- Ошибаются 99% людей: как натирать сыр на терке правильно
Что такое Министерство сельского хозяйства США?
Министерство сельского хозяйства США - федеральный орган исполнительной власти США. В функции министерства входит осуществление политики в области сельского хозяйства и продовольствия, включая продовольственную безопасность, развитие сельских районов, финансирование научных исследований в сфере сельского хозяйства, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред