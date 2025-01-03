Не так долго, как все думают: сколько можно хранить консервацию в холодильнике

Несмотря на стереотип, даже домашние консервы довольно быстро портятся, поэтому очень важно знать сроки хранения.

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Сколько открытую тушенку можно хранить в холодильнике / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Что из консервации можно дольше всего хранить в холодильнике после открытия

Какой срок хранения открытой консервы с мясом

Как понять, что консервация испортилась

Квашеные огурцы, маринованные грибы или тушенка есть почти в каждом доме, особенно в зимний период, когда свежие овощи и фрукты не так доступны, как летом. Бытует мнение, что консервация может храниться месяцами или даже годами, особенно, если поставить ее в холодильник.

Главред узнал, что это не совсем так и многие подвергают себя опасности, не зная, что потребляют просроченную пищу. Дело в том, что герметично закрытые банки или консервы действительно могут храниться в течение нескольких месяцев, но многие думают, что это правило действует и после открытия продукта.

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Министерство сельского хозяйства США утверждает, что на самом деле открытую консервацию можно безопасно хранить в холодильнике от 1 до 5 дней, в зависимости от того, какой это продукт.

Например, рыбные или мясные консервы после открытия нужно утилизировать после 2 дней хранения, фруктовые - после четырех, а томатную пасту - после 5 дней в холодильнике.

Маринады и соленья, которые полностью покрыты рассолом, можно держать в холодильнике не более 1-2 недель. Наибольший срок хранения имеют варенье и джемы - до месяца времени.

При этом важно постоянно перед употреблением проверять, нет ли признаков испорченной консервации, таких как:

Изменение запаха или цвета;

Появление плесени или пленки на поверхности;

Расслоение продукта или мутный рассол.

Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике / Инфографика: Главред

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Что такое Министерство сельского хозяйства США? Министерство сельского хозяйства США - федеральный орган исполнительной власти США. В функции министерства входит осуществление политики в области сельского хозяйства и продовольствия, включая продовольственную безопасность, развитие сельских районов, финансирование научных исследований в сфере сельского хозяйства, пишет Википедия.

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