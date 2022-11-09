Вкуснейшие маринованные грибы на зиму: простые рецепты за 20 минут

Готовим вкуснейшие маринованные грибы. Рецепт для рыжиков, груздей, шампиньонов.
Что может быть вкуснее грибной закуски. Превосходные маринованные грибочки готовить очень просто и быстро.
Любой хозяйке будет под силу приготовить восхитительную закуску. Уверенны, рецепт таких маринованных грибов будут просить у вас все.
Всего 20 минут вашего времени и невероятная закуска на праздничный стол, Рождество или Новый год будет готова.
Быстрые маринованные грибы - рецепт
Вам понадобится:
- Грибы белые или шампиньоны - 450 гр
- Уксус - 3 столовые ложки
- Вода - 70 мл
- Растительное масло - 2 столовые ложки
- Соль
- Сахар - на кончике чайной ложки
- Чеснок
- Гвоздика
- Лавровый лист
- Укроп
Грибы хорошо помыть, почистить.
Отделить ножки и шапочки от грибов.
Если грибы оказались сильно крупными, а банки у вас небольшие, можно красиов разрезать.
Один зубчик чеснока натереть на мелкой терке.
Разогреть сковороду и отправить грибы.
Далее к грибам добавить сахар, соль и влить воду.
Перемешать грибы и накрыть крышкой.
Огонь обязательно уменьшить и проварить грибы 5 минут.
Выключаем грибы, добавляем чеснок, лавровый лист, гвоздику и укроп.
Хорошо перемешиваем и даем постоять под крышкой пару минут.
Разложить грибы по баночкам, поставить в холодильник и наслаждаться вкусной закуской.
Такую грибную закуску можно пробовать уже через сутки.
Как мариновать рыжики - рецепт для любых грибов
Вам понадобится:
- Грибы рыжики или грузди - до 700 гр
- Лавровый лист
- Гвоздика
- Перец
- Чеснок
- Петрушка, укроп
- Базилик - по вкусу
- Соль - 1 столовая ложка
- Лук - 1 шт
- Уксус винный - 2 столовые ложки
- Вода 70 мл
Грибы перебрать, хорошо промыть и почистить.
Чтобы маринованные грибы были вкусными, выбирайте мелкие шапочки.
Почистить лук и мелко порезать.
В большую кастрюлю переложить грибы, все специи, лук, воду и уксус.
Поставить на огонь и довести до кипения рыжики.
На слабом огне кипятить маринованные грибы 10 минут.
Немного дать остыть грибам.
В чистые готовые баки положить укроп, базилик и петрушку.
Наполнить банки грибами и плотно закрыть.
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