Вкуснейшие маринованные грибы на зиму: простые рецепты за 20 минут

Время приготовления: Время приготовления: 20 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 15 минут

Как приготовить вкусные маринованные рыжики или грибы рецепт / pixabay

Что может быть вкуснее грибной закуски. Превосходные маринованные грибочки готовить очень просто и быстро.

Любой хозяйке будет под силу приготовить восхитительную закуску. Уверенны, рецепт таких маринованных грибов будут просить у вас все.

Всего 20 минут вашего времени и невероятная закуска на праздничный стол, Рождество или Новый год будет готова.

Быстрые маринованные грибы - рецепт

Вам понадобится:

Грибы белые или шампиньоны - 450 гр

Уксус - 3 столовые ложки

Вода - 70 мл

Растительное масло - 2 столовые ложки

Соль

Сахар - на кончике чайной ложки

Чеснок

Гвоздика

Лавровый лист

Укроп

Грибы хорошо помыть, почистить.

Отделить ножки и шапочки от грибов.

Если грибы оказались сильно крупными, а банки у вас небольшие, можно красиов разрезать.

Один зубчик чеснока натереть на мелкой терке.

Разогреть сковороду и отправить грибы.

Далее к грибам добавить сахар, соль и влить воду.

Перемешать грибы и накрыть крышкой.

Огонь обязательно уменьшить и проварить грибы 5 минут.

Выключаем грибы, добавляем чеснок, лавровый лист, гвоздику и укроп.

Хорошо перемешиваем и даем постоять под крышкой пару минут.

Разложить грибы по баночкам, поставить в холодильник и наслаждаться вкусной закуской.

Такую грибную закуску можно пробовать уже через сутки.

Рецепт маринованные грибы в банках / pixabay

Как мариновать рыжики - рецепт для любых грибов

Вам понадобится:

Грибы рыжики или грузди - до 700 гр

Лавровый лист

Гвоздика

Перец

Чеснок

Петрушка, укроп

Базилик - по вкусу

Соль - 1 столовая ложка

Лук - 1 шт

Уксус винный - 2 столовые ложки

Вода 70 мл

Грибы перебрать, хорошо промыть и почистить.

Чтобы маринованные грибы были вкусными, выбирайте мелкие шапочки.

Почистить лук и мелко порезать.

В большую кастрюлю переложить грибы, все специи, лук, воду и уксус.

Поставить на огонь и довести до кипения рыжики.

На слабом огне кипятить маринованные грибы 10 минут.

Немного дать остыть грибам.

В чистые готовые баки положить укроп, базилик и петрушку.

Наполнить банки грибами и плотно закрыть.

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