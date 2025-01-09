Почему именно красный, жёлтый и зелёный: что означают три цвета светофора

Первый светофор появился еще в 1910 году.

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Почему цвета светофора – красный, жёлтый и зелёный / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как создавался светофор

Почему для него выбрали такие цвета

Светофоры — неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Но почему для них были выбраны именно красный, желтый и зеленый цвета? Ответ на этот вопрос скрывается в истории и практических соображениях.

История появления цветов

Первый светофор появился в 1910 году. Тогда полицейские с помощью свистков и световых сигналов регулировали движение транспорта. Однако только в 1920 году инженер Уильям Поттс создал современный светофор с тремя сигналами.

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На первых порах не существовало единых стандартов для сигналов, и светофоры в разных местах могли выглядеть совершенно по-разному. Но в 1935 году Федеральное управление шоссейных дорог США утвердило руководство, согласно которому светофоры по всей стране должны использовать красный, желтый и зеленый цвета.

Что означают три цвета светофора?

Красный: означает "стоп". Этот цвет был выбран благодаря своей высокой заметности. Красный цвет имеет самую длинную длину волны, что позволяет водителям видеть его издалека. Это особенно важно для предупреждения об остановке.

Желтый: сигнализирует "внимание" или "готовьтесь". Желтый цвет был выбран благодаря своей способности привлекать внимание и быть легко различимым в любых условиях. Он призывает водителей действовать осторожно.

Зеленый: разрешает движение. До появления светофоров зеленый цвет использовался на железных дорогах для обозначения "осторожно", но впоследствии стал означать "вперед". Это изменение сделало систему сигналов более понятной и унифицированной.

Почему цвета на всех светофорах одинаковые?

Унификация цветовой схемы была необходима для безопасности и удобства. Единые стандарты позволяют водителям из любой страны мгновенно понимать сигналы. Красный, желтый и зеленый стали универсальным языком дорожного движения, который легко воспринимается даже на подсознательном уровне.

Интересный факт До того как зеленый цвет стал означать "вперед", эту роль играл белый. Однако его часто путали с другими источниками света, что приводило к авариям. Именно тогда зеленый заменил белый, а желтый был добавлен как промежуточный сигнал.

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Как выглядел самый первый светофор? Светофор управлялся вручную и имел две семафорные стрелки: поднятые горизонтально означали сигнал "стоп", а опущенные под углом в 45° — движение с осторожностью. В тёмное время суток использовался вращающийся газовый фонарь, с помощью которого подавались, соответственно, сигналы красного и зелёного цветов.

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