Как очистить плиту от старого жира и нагара: легкий и быстрый способ

Вы узнаете, как убрать застарелый жир с газовой плиты, если попробуете применить на практике простой способ, для которого нужны сода и уксус.

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Как удалить сложные пятна с плиты и очистить жир и нагар / Скриншот YouTube

Хорошо известно, что газовая плита очень быстро загрязняется. Если что-то на нее пролить или оставить на некоторое время закипающую кастрюлю, плита быстро загрязнится, и отмыть ее потом будет достаточно сложно. В таких ситуациях возникает вопрос, как очистить поверхность газовой плиты в домашних условиях. Расскажем об одном из способов, найденных в Сети.

Автор YouTube-канала Советы для дома рассказала, как отмыть газовую плиту от жира и нагара, и какие для этого нужны средства.

Как очистить плиту от жира и нагара в домашних условиях

Готовим газовую плиту к очистке

Первым делом надеваем перчатки.

Снимаем решетку с плиты и посыпаем поверхность содой. Далее наливаем на плиту уксус и губкой равномерно распределяем его по поверхности. Конфорки облепляем смоченными в уксусе бумажными полотенцами.

Оставляем так плиту на 1 час.

Приступаем к очистке плиты

Наносим средство для мытья посуды на губку, смоченную в горячей воде, убираем полотенца с конфорок, и начинаем чистить плиту.

Когда отмыли основные загрязнения, нужно дочистить следы жира и нагара. Для этого следует использовать жесткую сторону губки, нож и щетку.

В результате, как показал автор, плита должна полностью очиститься.

Смотрите видео, как почистить до блеска газовую плиту:

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Советы для дома Советы для дома – украинский YouTube-канал, тематика которого – показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.

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