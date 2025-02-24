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Почему нельзя заводить будильник на утро: ответ удивит многих

Юрий Берендий
24 февраля 2025, 14:13
89
Просыпаться с помощью будильника может показаться очевидным и простым решением, но эксперты отмечают, что это может иметь неприятные последствия для человека.
Почему нельзя заводить будильник на утро: ответ удивит многих
Почему нельзя заводить будильник на утро - ответ удивит многих / Коллаж Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • Почему будильник вреден
  • Почему мозг игнорирует будильник

Популярная в соцсетях тенденция просыпаться в 5 утра привлекает многих сторонников, которые восхищаются ее положительным влиянием на продуктивность. Однако некоторые эксперты предупреждают, что этот режим не так полезен, как кажется, и может даже навредить.

Главред выяснил, почему нельзя просыпаться по будильнику

видео дня

Вызывают ли будильники стресс - вредно ли просыпаться от глубокого сна

Нейробиолог Рэйчел Барр, известная в TikTok под ником @drrachelbarr, рассказала об этом в своих видео. Она объяснила, что хотя человек может настроить будильник на любое время, его организм не всегда готов к раннему пробуждению, что может привести к негативным последствиям.

"Правда ли, что просыпание в 5 утра каждое утро поможет вам получить максимум пользы от вашего мозга?", - спросила она. "...Нам часто говорят, что ключ к производительности и успеху - это ранний подъем, но не только будильник определяет, когда вы и ваш мозг просыпаетесь, но и ваше тело", - говорится в видео.

В основе проблемы лежат наши личные внутренние часы, или "циркадный ритм", который определяет, когда мы чувствуем голод, сонливость или настороженность. Хотя свет и темнота играют значительную роль в регулировании этого процесса, генетика также играет определенную роль.

Смотрите видео о том, полезно ли просыпаться с будильником:

@drrachelbarr Waking at 5:00 am: Night Owl & Morning Lark Genetics ?✨// Use RACHELNEURO for 40% off CircleDNA Testing // #neuroscience#science#ciencia#neurociencia#brainhealth#mentalhealth♬ original sound - DrRachelBarr

"Если у вас генетический профиль ночной совы, это означает, что вы засыпаете и просыпаетесь немного позже, и 5 утра, вероятно, не подойдет. Это не только означает, что совы более продуктивны днем, но и то, что если вы просыпаетесь в 5 утра, вы рискуете потерять большую часть быстрого сна", - продолжает Рейчел

Фаза быстрого сна, также известная как фаза быстрого движения глаз, является одной из пяти стадий сна, которые мы переживаем после засыпания. Она обычно наступает позже ночью и сопровождается всплеском мозговой активности, что способствует "очищению" организма.

Игнорирование этого важного этапа, согласно новым исследованиям, может увеличить риск ухудшения когнитивного здоровья. В частности, исследования 2016 года показывают, что нарушения сна связаны с повышенным риском деменции, вызванной определенными факторами.

Лучше ли просыпаться без будильника

Недавнее исследование, проведенное в январе, подтверждает, что задержка вхождения в фазу быстрого сна является распространенным явлением среди людей с серьезными заболеваниями, в том числе болезнью Альцгеймера. У тех, кто входил в эту фазу более чем через 98 минут после засыпания, был зафиксирован повышенный уровень токсичных белков - на 16% больше амилоида и на 29% больше тау.

На фоне этих тенденций консультант по сну Роузи Дэвидсон в интервью Mirror отметила, что хронический недосып негативно влияет на память, способность принимать решения и настроение, а также повышает риск психических расстройств, таких как депрессия и тревожность, и может вызвать серьёзные заболевания.

"Полноценный сон имеет удивительные преимущества для мозга. Он улучшает память, регулирует настроение и поддерживает общее состояние психического здоровья. Сон также облегчает процесс очищения мозга, выводя токсины, которые накапливаются во время бодрствования", - отмечает она.

Роузи отмечает, что идеальное время для пробуждения индивидуально для каждого человека. Если вам трудно вставать в 5 утра, это, вероятно, не ваш естественный режим.

По её словам, некоторые люди чувствуют прилив энергии утром, тогда как другие достигают наибольшей продуктивности во второй половине дня. Поэтому "совам" не стоит насильно пытаться адаптироваться к режиму раннего подъёма.

"Вы не можете заставить себя работать с максимальной отдачей, если работаете вопреки своей биологии. Вы, скорее всего, будете продолжать бодрствовать до позднего вечера и накапливать долг за недосыпание, вместо того, чтобы выкроить больше часов для продуктивной работы днем. Недостаток сна может иметь серьезные последствия.

Роузи также отмечает, что, хотя мы знаем о важности сна, не стоит чрезмерно волноваться по этому поводу. Идеального режима не существует, поскольку на него всегда влияют жизненные обстоятельства, которые не всегда можно контролировать.

"Что мы можем сделать, так это определить приоритетность того времени сна, которое у нас есть - помнить о времени отхода ко сну, расслабляться и создавать среду и распорядок, которые способствуют нашему сну", - резюмировала она.

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The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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