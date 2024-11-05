Как легко просыпаться утром: эксперт поделился советами на вес золота

Когда дни становятся короче, а утро все темнее, просыпаться значительно труднее. Однако эксперт поделился несколькими советами, которые помогут вам чувствовать себя бодро.

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Как проснуться легко и зарядиться энергией на весь день / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Коротко:

В холодные и темные утра просыпаться становится труднее

Холодный душ и приятная музыка по утрам активизирует кровообращение, повышает бдительность и поднимает настроение видео дня

Будильник в другой комнате поможет избежать соблазна снова заснуть

С приближением зимы, когда утра становятся холоднее, а дни короче, просыпаться становится все труднее. Начать свое утро на позитивной ноте - это ключ к повышению мотивации и общего самочувствия в течение дня.

Главред узнал о полезных советах от основателя Online Alarm Kur Бурака Оздемира, которые помогут вам чувствовать себя бодрыми и энергичными даже в самые холодные зимние дни.

Несмотря на прохладную погоду, Бурак советует принимать холодный душ. По его словам, на самом деле холодный душ может существенно повысить ваш уровень энергии.

"Холодный душ может показаться неприятным, особенно в морозные утра, но он обладает замечательными оздоровительными свойствами. Исследования показали, что холодная вода активизирует кровообращение, повышает бдительность и даже улучшает настроение, повышая уровень эндорфинов", - сказал он, пишет Express.

Для тех, кто не привык к холодному душу, Бурак предлагает постепенно снижать температуру воды в последние 30 секунд приема душа. Это позволит привыкнуть к холодной воде и в конце концов станет частью ежедневной рутины.

Еще один простой лайфхак - поставить будильник в другую комнату. Это заставит вас встать с кровати, когда он звонит, и избежать соблазна снова заснуть.

Во время утренней рутины вы можете послушать музыку. Бурак рекомендует добавить в свой плейлист песни с темпом от 100 до 130 BPM, поскольку они зарядят вас энергией, не перегружая с самого утра. Например, песня "Taste" Сабрины Карпентер имеет темп 113 BPM, а "September" группы Earth, Wind & Fire - 126 BPM.

Не забывайте о завтраке, ведь питательная пища - это важно. Бурак советует употреблять бананы, которые богаты калием, витаминами и клетчаткой. Также хорошей альтернативой является овсянка вместо сладких хлопьев, поскольку она поможет избежать резкого колебания уровня сахара в крови. Кроме того, он рекомендует выбирать цельнозерновые тосты вместо белых, дополняя их яйцами или авокадо для еще большей зарядки энергией.

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