В комнате станет намного теплее: как почистить батареи отопления от пыли

Вы узнаете:
- Почему радиаторы плохо греют
- Как их быстро почистить
Если батареи плохо нагревают ваш дом, возможно, они забились пылью и их нужно почистить.
Главред решил разобраться, как легко и быстро помыть радиаторы дома.
Почему батареи плохо нагревают комнату
Радиаторы часто загрязняются, когда нагреваются. Горячий воздух поднимается, а холодный опускается, и этот постоянный поток воздуха тянет пыль в комнате к радиатору. Затем эта пыль запекается на горячей поверхности, и её трудно удалить, если вы не протираете радиаторы по крайней мере раз в месяц, пишет express.co.uk.
Важно следить за чистотой радиаторов, поскольку пыль задерживает тепло внутри батареи, поэтому он не может эффективно обогревать помещение, что может привести к тому, что в доме будет холоднее, а счета за электроэнергию станут больше.
Как мыть батареи
Однако, избавиться от пыли может быть невероятно просто, ведь все, что вам нужно, - это один предмет.
В частности, вы можете использовать фен, чтобы удалить пыль изнутри и с задней части радиатора. Это также полезно для колонных радиаторов, таких как чугунные модели.
Но здесь главное не использовать горячий режим фена, поскольку это может привести к тому, что пыль поднимется в воздух и распространится по комнате, создавая еще больший беспорядок, который, скорее всего, впоследствии осядет на радиаторе.
Как правильно использовать фен для чистки радиатора
Для начала выключите отопление. Горячий радиатор притягивает к себе пыль и может быть опасным для прикосновения.
Протрите поверхность радиатора влажной губкой и пропылесосьте под радиатором, чтобы убрать пыль извне.
Затем положите под радиатор полотенце. Возьмите пылесос и попробуйте очистить как можно большую часть задней части радиатора, стараясь попасть в пазы. Попробуйте также попасть между колонками, чтобы очистить пыль.
Включите фен на холодный уровень нагрева и сдуйте оставшуюся пыль.
В конце вытрите радиатор. Добавьте немного моющего средства в ведро с водой и вымойте поверхность радиатора. Не забудьте также почистить окружающие стены, поскольку пыль может прилипнуть к ним.
Вытрите радиатор тряпкой и убедитесь, что он полностью высох, прежде чем включать его снова, чтобы избежать потенциальной ржавчины.
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