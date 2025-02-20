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В комнате станет намного теплее: как почистить батареи отопления от пыли

Мария Николишин
20 февраля 2025, 14:41
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Радиаторы будут нагревать дом быстрее, если вы будете чистить их с помощью 1 простого предмета.
В комнате станет намного теплее: как почистить батареи отопления от пыли
Как почистить радиатор дома / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Почему радиаторы плохо греют
  • Как их быстро почистить

Если батареи плохо нагревают ваш дом, возможно, они забились пылью и их нужно почистить.

Главред решил разобраться, как легко и быстро помыть радиаторы дома.

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Почему батареи плохо нагревают комнату

Радиаторы часто загрязняются, когда нагреваются. Горячий воздух поднимается, а холодный опускается, и этот постоянный поток воздуха тянет пыль в комнате к радиатору. Затем эта пыль запекается на горячей поверхности, и её трудно удалить, если вы не протираете радиаторы по крайней мере раз в месяц, пишет express.co.uk.

Важно следить за чистотой радиаторов, поскольку пыль задерживает тепло внутри батареи, поэтому он не может эффективно обогревать помещение, что может привести к тому, что в доме будет холоднее, а счета за электроэнергию станут больше.

Как мыть батареи

Однако, избавиться от пыли может быть невероятно просто, ведь все, что вам нужно, - это один предмет.

В частности, вы можете использовать фен, чтобы удалить пыль изнутри и с задней части радиатора. Это также полезно для колонных радиаторов, таких как чугунные модели.

Но здесь главное не использовать горячий режим фена, поскольку это может привести к тому, что пыль поднимется в воздух и распространится по комнате, создавая еще больший беспорядок, который, скорее всего, впоследствии осядет на радиаторе.

Как правильно использовать фен для чистки радиатора

Для начала выключите отопление. Горячий радиатор притягивает к себе пыль и может быть опасным для прикосновения.

Протрите поверхность радиатора влажной губкой и пропылесосьте под радиатором, чтобы убрать пыль извне.

Затем положите под радиатор полотенце. Возьмите пылесос и попробуйте очистить как можно большую часть задней части радиатора, стараясь попасть в пазы. Попробуйте также попасть между колонками, чтобы очистить пыль.

Включите фен на холодный уровень нагрева и сдуйте оставшуюся пыль.

В конце вытрите радиатор. Добавьте немного моющего средства в ведро с водой и вымойте поверхность радиатора. Не забудьте также почистить окружающие стены, поскольку пыль может прилипнуть к ним.

Вытрите радиатор тряпкой и убедитесь, что он полностью высох, прежде чем включать его снова, чтобы избежать потенциальной ржавчины.

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