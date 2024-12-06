Как спустить воздух из батареи правильно: простая инструкция

Не все знают, как самостоятельно спустить воздух из батареи, хотя это может повлиять на качество отопления в доме.

https://glavred.info/life/kak-spustit-vozduh-iz-batarei-pravilno-prostaya-instrukciya-10620227.html Ссылка скопирована

Как убрать воздушную пробку в системе отопления / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Вы узнаете:

Когда нужно спускать воздух из батареи

Для чего спускают воздух из батареи

Простая инструкция для высвобождения воздуха из батареи

Проблема с воздушными пробками в системе отопления - распространенное явление, которое снижает эффективность работы батарей. Если вы заметили, что батарея не греет равномерно, особенно ее верхняя часть остается холодной, скорее всего, в системе есть воздушная пробка.

Главред исследовал, как понять, что батарея заполнена воздухом и что с этим делать. Пользователи Quora поделились самыми простыми методами и способами решения проблемы.

видео дня

Батарея с воздухом внутри обычно имеет такие признаки, как сосредоточение тепла в нижней части, в то время как верхняя остается холодной. Также обычно слышно шум, бульканье или свист, которые свидетельствуют о накоплении воздуха. Кроме этого комната плохо прогревается, даже если отопление работает на полную мощность.

Если говорить о том, кто должен спускать воздух из батарей, то в частных домах ответственность за обслуживание системы отопления лежит на владельце. В квартирах с центральным отоплением обслуживание системы в целом осуществляет управляющая компания.

Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Однако, спуск воздуха из батарей внутри квартиры - это задача жильцов. Если у вас наблюдаются эти признаки наличия воздуха в батареях, нужно избавиться от воздушной пробки.

Существует простая инструкция, как правильно выгнать воздух из системы отопления. Чтобы спустить воздух из батареи, нужно действовать пошагово:

Проверьте наличие крана Маевского. Это небольшой клапан, расположенный на верхней части батареи, предназначенный для выпуска воздуха. Если его нет, придется вызывать сантехника.

Подготовьте инструменты. Понадобится отвертка или ключ для крана Маевского, а также емкость для сбора воды и ткань для протирания капель.

Выключите отопление. Во время работы лучше, чтобы система была не горячей, чтобы избежать ожогов.

Открутите клапан. Осторожно поверните кран Маевского против часовой стрелки. Вы услышите, как выходит воздух, ждите, пока потечет вода.

Когда воздух полностью выйдет, из отверстия начнет капать или течь вода. Закройте клапан.

У многих возникает вопрос, сколько времени спускать воздух из батареи. Обычно процедура занимает от 5 до 10 минут. Если воздуха много или пробка сложная, это может длиться до 20 минут. Главное - не спешить и тщательно выпустить весь воздух.

Читайте также об отоплении:

Что такое Quora Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 год веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред