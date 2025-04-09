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Весь год будет конфликтным: что нельзя делать 10 апреля, приметы

Ангелина Подвысоцкая
9 апреля 2025, 17:43
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Что можно делать 10 апреля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от болезней.
приметы
Что нельзя делать 10 апреля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день туман
  • Что нельзя мыть в этот день
  • Что нужно собрать 10 апреля

10 апреля церковь почитает память святых мучеников Терентия, Африкана, Максима, Помплия и 36 других. Как сообщает Главред, они были христианами в Африке и открыто заявили о своей вере, несмотря на преследования император Декия.

Правитель приказал поклониться языческим богам, но те отказались. Тогда их подвергли жестким пыткам. Их избивали, морили голодом, заставляли тяжело работать. Но они оставались сильны духом и не отреклись от веры. В конце концов их казнили.

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Что можно делать 10 апреля

  • В этот день нужно собрать и засушить мать-и-мачеху, черемшу. Считается, что чай из таких сухоцветов принесет здоровье.
  • В этот день нужно попросить прощение у тех, кого вы обидели. День считается благоприятным для примирения.
  • В этот день нужно помолиться. У святых просят укрепления веры и мужества перед испытаниями.

Что нельзя делать 10 апреля

1. Нельзя 10 апреля работать в земле. Это принесет вред будущему урожаю.

2. Нельзя 10 апреля ссориться. Иначе весь год будет конфликтным.

3. Нельзя 10 мыть пол и убирать в доме. Это разгневает предков, которые пришли в гости.

4. Нельзя 10 апреля мусорить возле воды и выливать отходы в реку. Иначе это принесет болезни.

5. Нельзя 10 апреля рубить деревья и ломать ветки.

Приметы 10 апреля

  • Если в этот день туман, то весна будет теплой и урожайной.
  • Если в этот день дождь, то год будет урожайным.
  • Если в этот день журавли летают высоко, то погода будет ясной.
  • Если в этот день птицы громко поют, то погода будет хорошей.

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