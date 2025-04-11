Приметы и запреты 11 апреля: как исцелить недуги и уберечь себя от конфликтов

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день распустилась верба
- Почему нельзя шить в этот день
- Что нужно положить на зуб 11 апреля
11 апреля церковь почитает память святого мученика Антипы. Как сообщает Главред, он был одним из учеников апостола Иоанна Богослова. Он проповедовал христианство и призывал не поклоняться идолам.
Антип попал под гонения на христиан во время правления императора Нерона. Его заставляли отречься от веры, но тот оставался предан Христу. Жрецы решили казнить Антипа и бросили его в котел, как приношение жертвы богине Артемиде.
Однако в этот момент произошло настоящее чудо. Он молился и остался нетронут огнем, а просто уснул вечным сном. Христиане его тайно похоронили и возле его могилы люди исцелялись, особенно от зубной боли.
Что можно делать 11 апреля
- В этот день нужно помолиться. У святого просили унять зубную боль и исцелить другие недуги.
- В этот день можно положить на больной зуб серебряную монету. После этого в монете предки делали дырки, продевали шнурок и вешали на икону Антипа. Считается, что тогда зубная боль пройдет.
- В этот день можно лечить зубы. День считается благоприятным для подобного.
Что нельзя делать 11 апреля
1. Нельзя 11 апреля ругаться и сквернословить. Из-за этого все конфликты будут затягиваться.
2. Нельзя 11 апреля шить, вышивать и вязать. Иначе все быстро износится.
3. Нельзя 11 апреля нарушать Великий пост.
Приметы 11 апреля
- Если в этот день идет дождь, то будет хороший урожай грибов.
- Если в этот день на рассвете красное небо, то весна будет ненастной.
- Если в этот день распустилась верба, то придет потепление.
- Если в этот день сухо, то зерна будет мало.
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