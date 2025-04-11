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Приметы и запреты 11 апреля: как исцелить недуги и уберечь себя от конфликтов

Ангелина Подвысоцкая
11 апреля 2025, 04:45
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Что можно делать 11 апреля. Строгие запреты, которые нельзя нарушать в этот день.
приметы
Что нельзя делать 11 апреля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день распустилась верба
  • Почему нельзя шить в этот день
  • Что нужно положить на зуб 11 апреля

11 апреля церковь почитает память святого мученика Антипы. Как сообщает Главред, он был одним из учеников апостола Иоанна Богослова. Он проповедовал христианство и призывал не поклоняться идолам.

Антип попал под гонения на христиан во время правления императора Нерона. Его заставляли отречься от веры, но тот оставался предан Христу. Жрецы решили казнить Антипа и бросили его в котел, как приношение жертвы богине Артемиде.

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Однако в этот момент произошло настоящее чудо. Он молился и остался нетронут огнем, а просто уснул вечным сном. Христиане его тайно похоронили и возле его могилы люди исцелялись, особенно от зубной боли.

Что можно делать 11 апреля

  • В этот день нужно помолиться. У святого просили унять зубную боль и исцелить другие недуги.
  • В этот день можно положить на больной зуб серебряную монету. После этого в монете предки делали дырки, продевали шнурок и вешали на икону Антипа. Считается, что тогда зубная боль пройдет.
  • В этот день можно лечить зубы. День считается благоприятным для подобного.

Что нельзя делать 11 апреля

1. Нельзя 11 апреля ругаться и сквернословить. Из-за этого все конфликты будут затягиваться.

2. Нельзя 11 апреля шить, вышивать и вязать. Иначе все быстро износится.

3. Нельзя 11 апреля нарушать Великий пост.

Приметы 11 апреля

  • Если в этот день идет дождь, то будет хороший урожай грибов.
  • Если в этот день на рассвете красное небо, то весна будет ненастной.
  • Если в этот день распустилась верба, то придет потепление.
  • Если в этот день сухо, то зерна будет мало.

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Что стоит учитывать читателю

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