Приметы и запреты 11 апреля: как исцелить недуги и уберечь себя от конфликтов

Что можно делать 11 апреля. Строгие запреты, которые нельзя нарушать в этот день.

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Что нельзя делать 11 апреля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день распустилась верба

Почему нельзя шить в этот день

Что нужно положить на зуб 11 апреля

11 апреля церковь почитает память святого мученика Антипы. Как сообщает Главред, он был одним из учеников апостола Иоанна Богослова. Он проповедовал христианство и призывал не поклоняться идолам.

Антип попал под гонения на христиан во время правления императора Нерона. Его заставляли отречься от веры, но тот оставался предан Христу. Жрецы решили казнить Антипа и бросили его в котел, как приношение жертвы богине Артемиде.

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Однако в этот момент произошло настоящее чудо. Он молился и остался нетронут огнем, а просто уснул вечным сном. Христиане его тайно похоронили и возле его могилы люди исцелялись, особенно от зубной боли.

Что можно делать 11 апреля

В этот день нужно помолиться. У святого просили унять зубную боль и исцелить другие недуги.

В этот день можно положить на больной зуб серебряную монету. После этого в монете предки делали дырки, продевали шнурок и вешали на икону Антипа. Считается, что тогда зубная боль пройдет.

В этот день можно лечить зубы. День считается благоприятным для подобного.

Что нельзя делать 11 апреля

1. Нельзя 11 апреля ругаться и сквернословить. Из-за этого все конфликты будут затягиваться.

2. Нельзя 11 апреля шить, вышивать и вязать. Иначе все быстро износится.

3. Нельзя 11 апреля нарушать Великий пост.

Приметы 11 апреля

Если в этот день идет дождь, то будет хороший урожай грибов.

Если в этот день на рассвете красное небо, то весна будет ненастной.

Если в этот день распустилась верба, то придет потепление.

Если в этот день сухо, то зерна будет мало.

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