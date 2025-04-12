Лазарева суббота 2025: что категорически нельзя делать 12 апреля

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день жарко
- В какой одежде нельзя ходить в этот день
- Куда нужно пойти 12 апреля
12 апреля церковь отмечает Лазареву субботу. Как сообщает Главред, в этот день вспоминают о воскрешении Лазаря Иисусом Христом. Лазарь жил в Вифании и долго болел. Он был братом Марии и Марфы. Мария помазала Господа миром и отерла его ноги своими волосами.
Когда Лазарь умер, Иисус узнал об этом и сказал, что его болезнь не к смерти, а к славе Божией. Когда Иисус шел с учениками в Вифанию, он встретил Марфу и решил воскресить Лазаря. Он подошел к гробнице Лазаря, отвалил камень и стал молиться. После этого Лазарь воскрес и вышел из пещеры, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. Многие увидели это чудо и уверовали в Христа.
Что можно делать 12 апреля
- В этот день нужно помолиться. У святых просят мужества, сил и избавления от различных недугов.
- В этот день нужно пойти в храм и помолиться. Можно принести веточку вербы для освящения.
- В этот день можно пойти попариться в баню. Считается, что это поможет избавиться от болезней.
Что нельзя делать 12 апреля
1. Нельзя 12 апреля ругаться и сквернословить. Иначе проблемы в отношениях могут затянуться.
2. Нельзя 12 апреля отказывать в помощи. Тогда вы сами рискуете оказаться в сложной ситуации.
3. Нельзя 12 апреля ходить в грязной одежде. Считается, что тогда вас будут преследовать хлопоты и болезни.
4. Нельзя 12 апреля заниматься домашними хлопотами. Лучше перенести это на другой день.
Приметы 12 апреля
- Если в этот день ясно, но есть мороз, то лето будет неурожайным.
- Если в этот день дождь, то начало мая также будет влажным.
- Если в этот день жарко, то будет богатый урожай.
- Если в этот день повсюду летает паутина, то лето будет жарким.
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