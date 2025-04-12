Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Лазарева суббота 2025: что категорически нельзя делать 12 апреля

Ангелина Подвысоцкая
12 апреля 2025, 03:56
88
Что можно делать 12 апреля. Строгие приметы и запреты, которые принесут здоровье.
приметы
Что нельзя делать 12 апреля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день жарко
  • В какой одежде нельзя ходить в этот день
  • Куда нужно пойти 12 апреля

12 апреля церковь отмечает Лазареву субботу. Как сообщает Главред, в этот день вспоминают о воскрешении Лазаря Иисусом Христом. Лазарь жил в Вифании и долго болел. Он был братом Марии и Марфы. Мария помазала Господа миром и отерла его ноги своими волосами.

Когда Лазарь умер, Иисус узнал об этом и сказал, что его болезнь не к смерти, а к славе Божией. Когда Иисус шел с учениками в Вифанию, он встретил Марфу и решил воскресить Лазаря. Он подошел к гробнице Лазаря, отвалил камень и стал молиться. После этого Лазарь воскрес и вышел из пещеры, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. Многие увидели это чудо и уверовали в Христа.

видео дня

Что можно делать 12 апреля

  • В этот день нужно помолиться. У святых просят мужества, сил и избавления от различных недугов.
  • В этот день нужно пойти в храм и помолиться. Можно принести веточку вербы для освящения.
  • В этот день можно пойти попариться в баню. Считается, что это поможет избавиться от болезней.

Что нельзя делать 12 апреля

1. Нельзя 12 апреля ругаться и сквернословить. Иначе проблемы в отношениях могут затянуться.

2. Нельзя 12 апреля отказывать в помощи. Тогда вы сами рискуете оказаться в сложной ситуации.

3. Нельзя 12 апреля ходить в грязной одежде. Считается, что тогда вас будут преследовать хлопоты и болезни.

4. Нельзя 12 апреля заниматься домашними хлопотами. Лучше перенести это на другой день.

Приметы 12 апреля

  • Если в этот день ясно, но есть мороз, то лето будет неурожайным.
  • Если в этот день дождь, то начало мая также будет влажным.
  • Если в этот день жарко, то будет богатый урожай.
  • Если в этот день повсюду летает паутина, то лето будет жарким.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
У Трампа придумали, как разделить Украину - появилась карта

У Трампа придумали, как разделить Украину - появилась карта

00:32Мир
"Самое быстрое завершение войны": у Трампа хотят отдать Путину много украинских земель

"Самое быстрое завершение войны": у Трампа хотят отдать Путину много украинских земель

23:55Политика
Сильные метели и настоящие сугробы: в двух областях будет бушевать шторм

Сильные метели и настоящие сугробы: в двух областях будет бушевать шторм

22:38Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Уже с сегодняшнего дня: водителей ждут важные изменения на дорогах

Уже с сегодняшнего дня: водителей ждут важные изменения на дорогах

Надо найти ноль среди букв "о": только "гений головоломок" справится за 5 секунд

Надо найти ноль среди букв "о": только "гений головоломок" справится за 5 секунд

Китайский гороскоп на завтра 12 апреля: Змеям - срыв, Собакам - злость

Китайский гороскоп на завтра 12 апреля: Змеям - срыв, Собакам - злость

Самая сложная головоломка: найдите иголку в стоге сена за 5 секунд

Самая сложная головоломка: найдите иголку в стоге сена за 5 секунд

Гороскоп на сегодня 12 апреля: Львам - счастливые моменты, Скорпионам - радость

Гороскоп на сегодня 12 апреля: Львам - счастливые моменты, Скорпионам - радость

Последние новости

04:30

Можно ли святить только верхушки куличей: ответ священника

03:56

Лазарева суббота 2025: что категорически нельзя делать 12 апреля

03:33

Гороскоп на завтра 13 апреля: Козерогам - прибыль, Рыбам - приятные новости

02:37

РФ нацелилась на три области Украины: тревожный прогноз генерала ВСУ

02:36

Лунный календарь на 12 апреля: что может добавить проблем в этот день

Украину атакует необычная погода: синоптик сообщила о резкой смене погодыУкраину атакует необычная погода: синоптик сообщила о резкой смене погоды
02:18

Что можно сделать из старого дивана: самые практичные советы

01:38

4 зодиака зодиака, которым нереально повезет до конца апреля

00:48

Садоводов призвали посыпать газоны сахаром: эффект впечатляет

00:32

У Трампа придумали, как разделить Украину - появилась карта

Реклама
11 апреля, пятница
23:55

"Самое быстрое завершение войны": у Трампа хотят отдать Путину много украинских земель

23:43

Даже почва не понадобится: как вырастить "бесконечный" лук из остатковВидео

23:26

В 6 раз выше, чем в прошлом году: украинцам накрутили цены на популярный овощ

22:38

Сильные метели и настоящие сугробы: в двух областях будет бушевать шторм

21:58

Вкладка в бутылке масла имеет секретное назначение: Сеть взбудоражило открытиеВидео

21:51

Анна Кошмал показала дочку: как выглядит малышка

21:38

Вымогательство чистой воды: СМИ узнали детали новой сделки США и Украины

21:03

Стареют, как изысканное вино: 3 знака зодиака, которые с возрастом только хорошеют

20:51

"Это когда такие правила появились?": люди недовольны "новшеством" ПриватБанка

20:18

ВСУ перебрасывают силы, готовясь к наступлению РФ: какие регионы в опасности

20:17

Кролик грызет собственную клетку: опытная хозяйка объяснила, почему и что делатьВидео

Реклама
19:45

Аномальные снегопады парализовали юг: спасатели поразили кадрамиФото

19:10

Удары дронами за первую неделю апреля 2025: неожиданная статистикамнение

19:05

Слизни убегут сами: садовница раскрыла бабушкин хитрый метод защиты растений

19:01

Евро взлетело до небес, а доллар катится вниз: каким будет курс с 14 апреля

18:48

Количество народных избранников может сократиться: Стефанчук дал комментарий

18:17

"Такая химия": Тараса Цымбалюка заподозрили в романе с известной актрисой

18:09

Гросу вызверилась на режиссера, который сказал, что с ней тяжело работать

18:03

Известные в Украине люди и не только: Зеленский ввел новые санкции

17:50

Шансы на успех выше: инструктор назвал лучшее время для сдачи экзамена по вождению

17:40

Украинцы могут получить денежную помощь: названы главные условия и сроки

17:32

Москва в гневе: юный украинец отказался пожимать руку российскому спортсмену

16:52

Украинцы узнали цены на газ на лето-2025: сколько придется платить

16:45

Не просто краска: что означают цветные метки и цифры на деревьях

16:45

Заместитель министра обороны внезапно подал в отставку: в чем причина

16:39

Жена телеведущего Решетника попила кофе в луке за 525 тысяч гривен

16:23

Бьют КАБами и артиллерией: россияне активно давят на "горячем" направлении

16:23

Гонорары с шестью нулями: актер из РФ подписал контракт с агентством Голливуда

16:13

5 самых точных признаков: как кошка показывает присутствие негатива в доме

16:06

Состоится ли повышение минималки в 2025 году: подробности

15:55

Вновь влупил почти 8-балльный шторм: Украину атаковала усиленная магнитная буря

Реклама
15:50

На "Рамштайн" объявили о рекордной помощи Украине - известна сумма

15:47

Не Кировоград: как изначально назывался город Кропивницкий

15:23

Доплата к пенсии в размере до 3250 гривен: кому рассчитывать на выплаты

15:03

Бывшая жена Петросяна сбежала из России, прихватив миллионы

15:01

Догадываются единицы: что означает кнопка с буквой "А" на панели в авто

15:01

Какие бы были зарплаты в Риме на современные деньги: ученые сделали исследование

15:00

Курс евро в Украине резко подскочил: как изменилась ситуация на рынке

14:59

Суперфрукт №1 для похудения: килограммы уйдут незаметно

14:56

Неожиданное "падение" цен: в Украине резко подешевел базовый продукт

14:35

Сложная загадка для самых умных: надо найти мышь за 5 секунд

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять