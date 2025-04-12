Вербное воскресенье 2025: что строго запрещено делать 13 апреля, приметы

Что можно делать 13 апреля. Строгие приметы и запреты, которые принесут счастье, здоровье и благополучие.

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Что нельзя делать в Вербное воскресенье 13 апреля / Коллаж: Главред, фото: pomisna.info, pexels

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день тепло

Можно ли убирать в этот день

Что нужно освятить 13 апреля

13 апреля церковь отмечает Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим. Как сообщает Главред, это последнее воскресенье перед Пасхой. Считается, что именно в этот день Иисус Христос вошел в Иерусалим после того, как воскресил Лазаря.

Люди были рады видеть Иисуса. В знак уважения они устелили дорогу пальмовыми ветками. Иисус увидел многих торговцев, которые превратили святое место в "вертеп разбойников" и изгнал их. Это разгневало многих, после чего они решили погубить Спасителя.

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Следующие дни называются Страстной неделей - самыми страшными в земной жизни Иисуса.

Что можно делать 13 апреля

В этот день нужно собраться всей семьей. Каждого члена семьи стоит одарить своим вниманием.

В этот день нужно помочь нуждающимся. Это принесет счастье и удачу.

В этот день нужно пойти в церковь и освятить вербовые ветки и повесить их возле иконы дома. Это принесет в дом благополучие и здоровье. Принято слегка бить детей веточкой вербы, приговаривая: "Не я бью - верба бьет, через неделю Пасха".

В этот день нужно долго расчесывать волосы, после чего положить гребень в воду, которой поливали вербу. Считалось, что после этого волосы будут очень хорошо расти.

Что нельзя делать 13 апреля

1. Нельзя 13 апреля развлекаться. Лучше повести время в кругу семьи и уделить время молитве.

2. Нельзя 13 апреля заниматься домашними делами. Нельзя убирать, шить и даже готовить горячую еду.

3. Нельзя 13 апреля выгонять скот на пастбище. Предки верили, что тогда они будут болеть.

Приметы 13 апреля

Если в этот день тепло и сухо, то летом будет большой урожай фруктов.

Если в этот день ударил мороз, то будет много пшеницы.

Если в этот день на березе есть листья, то лето будет сухим.

Если в этот день на вербе распустились почки, то лето будет сухим.

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