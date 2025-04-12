Вербное воскресенье 2025: что строго запрещено делать 13 апреля, приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день тепло
- Можно ли убирать в этот день
- Что нужно освятить 13 апреля
13 апреля церковь отмечает Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим. Как сообщает Главред, это последнее воскресенье перед Пасхой. Считается, что именно в этот день Иисус Христос вошел в Иерусалим после того, как воскресил Лазаря.
Люди были рады видеть Иисуса. В знак уважения они устелили дорогу пальмовыми ветками. Иисус увидел многих торговцев, которые превратили святое место в "вертеп разбойников" и изгнал их. Это разгневало многих, после чего они решили погубить Спасителя.
Следующие дни называются Страстной неделей - самыми страшными в земной жизни Иисуса.
Что можно делать 13 апреля
- В этот день нужно собраться всей семьей. Каждого члена семьи стоит одарить своим вниманием.
- В этот день нужно помочь нуждающимся. Это принесет счастье и удачу.
- В этот день нужно пойти в церковь и освятить вербовые ветки и повесить их возле иконы дома. Это принесет в дом благополучие и здоровье. Принято слегка бить детей веточкой вербы, приговаривая: "Не я бью - верба бьет, через неделю Пасха".
- В этот день нужно долго расчесывать волосы, после чего положить гребень в воду, которой поливали вербу. Считалось, что после этого волосы будут очень хорошо расти.
Что нельзя делать 13 апреля
1. Нельзя 13 апреля развлекаться. Лучше повести время в кругу семьи и уделить время молитве.
2. Нельзя 13 апреля заниматься домашними делами. Нельзя убирать, шить и даже готовить горячую еду.
3. Нельзя 13 апреля выгонять скот на пастбище. Предки верили, что тогда они будут болеть.
Приметы 13 апреля
- Если в этот день тепло и сухо, то летом будет большой урожай фруктов.
- Если в этот день ударил мороз, то будет много пшеницы.
- Если в этот день на березе есть листья, то лето будет сухим.
- Если в этот день на вербе распустились почки, то лето будет сухим.
Вас также заинтересует:
- Лунный календарь на 11 апреля: что нельзя делать, чтобы не потерять силы
- Розовое полнолуние-2025: четыре знака зодиака станут настоящими счастливчиками
- Лунный календарь на 12 апреля: что может добавить проблем в этот день
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред