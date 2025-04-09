Выбрасывать коробки от конфет не стоит: что из них можно сделать

Садовод поделился хитрым лайфхаком, который поможет в выращивании рассады.

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Выращивание рассады в коробке от конфет / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Что сделать из старой коробки

Как сделать ящик для рассады

Пожалуй, многие имеют дома пустые коробки от конфет, которые просто стоят в шкафу. Однако, не стоит спешить их выбрасывать, ведь им можно найти полезное применение.

Главред решил разобраться, что можно сделать из коробок от конфет.

видео дня

Как использовать старые коробки от конфет

Один садовод-профессионал Саймон Акеройд опубликовал видеоролик на своем аккаунте в TikTok. Там он рассказал, почему не стоит выбрасывать коробки из-под конфет, пишет The Sun.

В видео он превращает старую коробку из-под шоколада в удобный проращиватель семян с крышкой, которая создает идеальную влажную среду для роста рассады.

По его словам, в каждом отделении пластиковой подложки нужно проколоть маленькие отверстия. Это поможет отводить лишнюю воду и предотвратить загнивание корней.

После этого каждое отделение для конфеты нужно наполнить почвой или торфом, который подходит для проращивания семян. Тогда выберите семена цветов или овощей, которые хотите вырастить и поместите по несколько зернышек в каждое отделение и немного присыпьте землей.

Поместите все обратно в коробку, чтобы образовался парниковый эффект. Поддержание влаги и тепла будет способствовать быстрому прорастанию семян.

Держать коробку лучше всего на подоконнике или другом месте с достаточным количеством света.

"Конструкция ящика обеспечивает идеальную среду для прорастания, поскольку саженцы любят теплый микроклимат внутри", - заявил садовод.

Как вырастить рассаду в коробке от конфет - видео:

@simonakeroydgardener Поздравляю всех с Днем святого Валентина. Вот способ совместить вашу любовь к шоколаду с любовью к выращиванию цветов! ? ♬ Cloudbusting (2018 Remaster) - Kate Bush

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