Выбрасывать коробки от конфет не стоит: что из них можно сделать

Вы узнаете:
- Что сделать из старой коробки
- Как сделать ящик для рассады
Пожалуй, многие имеют дома пустые коробки от конфет, которые просто стоят в шкафу. Однако, не стоит спешить их выбрасывать, ведь им можно найти полезное применение.
Главред решил разобраться, что можно сделать из коробок от конфет.
Как использовать старые коробки от конфет
Один садовод-профессионал Саймон Акеройд опубликовал видеоролик на своем аккаунте в TikTok. Там он рассказал, почему не стоит выбрасывать коробки из-под конфет, пишет The Sun.
В видео он превращает старую коробку из-под шоколада в удобный проращиватель семян с крышкой, которая создает идеальную влажную среду для роста рассады.
По его словам, в каждом отделении пластиковой подложки нужно проколоть маленькие отверстия. Это поможет отводить лишнюю воду и предотвратить загнивание корней.
После этого каждое отделение для конфеты нужно наполнить почвой или торфом, который подходит для проращивания семян. Тогда выберите семена цветов или овощей, которые хотите вырастить и поместите по несколько зернышек в каждое отделение и немного присыпьте землей.
Поместите все обратно в коробку, чтобы образовался парниковый эффект. Поддержание влаги и тепла будет способствовать быстрому прорастанию семян.
Держать коробку лучше всего на подоконнике или другом месте с достаточным количеством света.
"Конструкция ящика обеспечивает идеальную среду для прорастания, поскольку саженцы любят теплый микроклимат внутри", - заявил садовод.
Как вырастить рассаду в коробке от конфет - видео:
@simonakeroydgardener
Поздравляю всех с Днем святого Валентина. Вот способ совместить вашу любовь к шоколаду с любовью к выращиванию цветов! ?♬ Cloudbusting (2018 Remaster) - Kate Bush
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