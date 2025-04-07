Зелень будет оставаться свежей месяцами - что нужно сделать

Интересный лайфхак для хранения зелени.

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Как хранить зелень / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как правильно хранить зелень

Как можно ее заморозить

Базилик, петрушка и другие распространенные виды зелени, как известно, быстро портятся в холодильнике. С этой проблемой, пожалуй, сталкиваются многие хозяйки, но решение есть.

Главред решил разобраться, как правильно хранить зелень в холодильнике.

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Что сделать, чтобы зелень была свежей дольше

Добавление свежей зелени в ваши блюда может существенно улучшить их вкус. Такие травы, как базилик, кориандр, розмарин и петрушка, чрезвычайно популярны и часто добавляются в еженедельные списки покупок, пишет express.co.uk.

Эксперт из TikTok Шантель Мила рассказала, что вы можете сделать так, чтобы зелень хранилась намного дольше с помощью очень простого способа.

По ее словам, все, что вам нужно, чтобы сохранить зелень свежей в течение месяцев, - это форма для льда и один основной кухонный ингредиент - оливковое масло.

Взяв для примера несколько веточек розмарина, Шантель положила небольшие кусочки в каждое отделение формы для льда. Затем она поливает их оливковым маслом, утверждая, что замораживание - отличный способ сохранить их свежими гораздо дольше.

"Когда вы захотите их использовать, это очень просто - все, что вам нужно сделать, это дать им разморозиться или бросить на горячую сковородку, если вы хотите сделать это быстро. Затем просто продолжайте готовить, как обычно", - подчеркнула она.

Стоит добавить, что не обязательно использовать оливковое масло, потому что вода сработает так же хорошо. Оливковое масло только облегчает процесс приготовления.

Благодаря этому трюку зелень может храниться "несколько месяцев" - поэтому это идеальный вариант, если у вас полный холодильник свежей зелени.

Как заморозить зелень - видео:

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