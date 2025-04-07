Зелень будет оставаться свежей месяцами - что нужно сделать

Вы узнаете:
- Как правильно хранить зелень
- Как можно ее заморозить
Базилик, петрушка и другие распространенные виды зелени, как известно, быстро портятся в холодильнике. С этой проблемой, пожалуй, сталкиваются многие хозяйки, но решение есть.
Главред решил разобраться, как правильно хранить зелень в холодильнике.
Что сделать, чтобы зелень была свежей дольше
Добавление свежей зелени в ваши блюда может существенно улучшить их вкус. Такие травы, как базилик, кориандр, розмарин и петрушка, чрезвычайно популярны и часто добавляются в еженедельные списки покупок, пишет express.co.uk.
Эксперт из TikTok Шантель Мила рассказала, что вы можете сделать так, чтобы зелень хранилась намного дольше с помощью очень простого способа.
По ее словам, все, что вам нужно, чтобы сохранить зелень свежей в течение месяцев, - это форма для льда и один основной кухонный ингредиент - оливковое масло.
Взяв для примера несколько веточек розмарина, Шантель положила небольшие кусочки в каждое отделение формы для льда. Затем она поливает их оливковым маслом, утверждая, что замораживание - отличный способ сохранить их свежими гораздо дольше.
"Когда вы захотите их использовать, это очень просто - все, что вам нужно сделать, это дать им разморозиться или бросить на горячую сковородку, если вы хотите сделать это быстро. Затем просто продолжайте готовить, как обычно", - подчеркнула она.
Стоит добавить, что не обязательно использовать оливковое масло, потому что вода сработает так же хорошо. Оливковое масло только облегчает процесс приготовления.
Благодаря этому трюку зелень может храниться "несколько месяцев" - поэтому это идеальный вариант, если у вас полный холодильник свежей зелени.
Как заморозить зелень - видео:
@mama_mila_ 9 из лучших хаков, которые помогут вам сохранить вашу еду + овощи более свежими дольше ?? сохраните этот пост для вашего следующего продуктового магазина! Какой совет вы попробуете первым? Поделитесь своими любимыми советами по хранению продуктов ниже х 1. Сохраняйте зелень свежей, замораживая ее с оливковым маслом. Этот один из любимых Робби - он также делает приготовление пищи намного проще! 2. Поместите яйца в воду, свежие яйца будут тонуть, а яйца в пакете будут плавать 3. Храните яблоко вместе с картофелем, чтобы предотвратить выплескивание 4. Всегда храните помидоры вверх ногами (стеблем вниз), чтобы сохранить их свежесть 5. Положите бумажное полотенце на зелень, чтобы впитать лишнюю влагу и предотвратить подрумянивание 6. Храните сметану вверх ногами, чтобы предотвратить рост бактерий + сохранить ее свежесть 7. Хранить ореховое масло вверх дном, чтобы предотвратить разделение 8. Поместите лавровый лист с мукой или макаронами, чтобы предотвратить жучки в кладовке 9. Храните зефир с коричневым сахаром, чтобы предотвратить затвердевание Удачных выходных милые x #fridgerestock#fridgeorganization #fridgeorganization#fridgegoals#tipsandtricks#kitchenhacks#homehacks#hometips#mamamilastips#fridge♬ оригинальный звук - Chantel Mila | Home Tips
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