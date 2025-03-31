Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Стресс и дискомфорт: эксперты назвали вещи, которые нельзя хранить в спальне

Виталий Кирсанов
31 марта 2025, 09:18
14
Спальни часто могут становиться комнатами, куда сбрасывают вещи, которым там не место.
Вещи, которые нельзя хранить в спальне
Вещи, которые нельзя хранить в спальне / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Anna BeSt INFO"

Вы узнаете:

  • Какие вещи лучше перенести из спальни в другую комнату
  • Зарядным устройствам – не место в спальне

Чтобы создать стильную и удобную спальню, нужно приобрести качественный матрас, постельное белье и уютные подушки. Далее в ход идет дизайн пространства, который отражает вашу личную эстетику. Как пишет Главред со ссылкой на издание Real Simple, эксперты назвали вещи, которые могут загромождать спальню и создавать не совсем спокойное пространство.

Автор Youtube-канала "Anna BeSt INFO" также рассказала, какие вещи нельзя держать в спальне.

Тренажеры, которыми вы не пользуетесь

Спальни созданы для того, чтобы отдыхать, поэтому они не должны быть спортзалами. Однако если у вас небольшой дом, то вполне нормально, что там в спальне есть тренажеры, но в том случае, если вы ими пользуетесь.

"В этом году наконец пришло время избавиться от беговой дорожки, заваленной одеждой. Это не шкаф. Кучи одежды на беговой дорожке, велосипеде или даже на стуле сигнализируют о том, что вы откладываете решение, и добавляют стресса", - отметила сертифицированный виртуальный организатор и основательница компании B. Organized Николь Габай.

Поэтому эксперт советует перенести эти вещи в другую комнату или вообще продать, если вы тренируетесь в другом месте.

Вещи, которые вы больше не носите

Из-за забитого шкафа в вашей спальне может создаться атмосфера стресса, поэтому важно время от времени убирать в нем.

"Также очень важно избавиться от ненужных или сломанных аксессуаров. Украшения, ремни и сумочки, которые никогда не носят или которые сломались, занимают место и могут вызвать усталость от принятия решений каждое утро. Будьте честными с собой относительно того, что вы должны оставить, пожертвовать или выбросить", - советует Габай.

Предметы, которые должны быть в других комнатах

Эксперт отметила, что спальни часто могут становиться комнатами, куда сбрасывают вещи, которым там не место. Это могут быть старые квитанции, бумаги, спортивные сумки или случайные предметы быта.

"Пришло время положить эти вещи туда, где им положено быть. Ежедневно тратьте несколько минут на то, чтобы раскладывать вещи по своим местам, чтобы никогда не накапливался беспорядок", - добавила Габай.

Дополнительные зарядные устройства

Большинство людей заряжает свои телефоны на ночь у кровати, однако если говорить о ноутбуке, наушниках или планшете, то эти вещи не обязательно заряжать в спальне. Скорее всего, эти шнуры запутаются и станут грязными.

"Спальня должна быть отступлением от внешнего мира, а не продолжением вашего офиса. Сократите время, проведенное за экраном, замените прикроватные зарядные устройства на незаметные ящички для зарядки или вообще отключите их от сети, чтобы создать пространство, которое больше способствует восстановлению сил", - подчеркнула генеральный директор бренда роскошного постельного белья Pom Pom at Home Хильде Лейагат.

Слишком большое количество декоративных подушек

Две-три декоративные подушки могут добавить спальне цвета и текстуры, однако большинству из нас не нужно их аж семь. По словам Лейагат, больше - не всегда лучше, когда речь идет об украшениях.

"Хотя многослойность добавляет комфорта, слишком большое количество подушек может сделать кровать загроможденной, а не уютной", - объяснила она.

Большие лампы

Освещение может иметь значительное влияние на атмосферу помещения, что очень важно для спальни, однако стоит обратить внимание на сами светильники и как они влияют на атмосферу комнаты.

"Знаете, чего не нужно вашей спальне в этом году? Громоздкие прикроватные лампы. Вместо этого мы предлагаем подвески и бра, которые создают элегантный вид, а также освобождают ценное пространство на тумбочке", - отметила партнёр Gale Sitomer Design Кара Велтен.

Смотрите видео о том, какие вещи нельзя держать в спальне

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интерьер дизайнеры дизайн
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Прекращение огня в Украине: Трамп установил Путину "психологический дедлайн"

Прекращение огня в Украине: Трамп установил Путину "психологический дедлайн"

08:37Война
Украина хочет отказаться от соглашения об ископаемых: Трамп пригрозил Зеленскому

Украина хочет отказаться от соглашения об ископаемых: Трамп пригрозил Зеленскому

07:39Политика
Харьков под массированной атакой дронов: есть повреждения и пожары, детали

Харьков под массированной атакой дронов: есть повреждения и пожары, детали

06:33Украина
Реклама

Популярное

Ещё
-4 градуса мороза и снег: синоптики назвали точную дату похолодания в Украине

-4 градуса мороза и снег: синоптики назвали точную дату похолодания в Украине

В Москве взорвался и загорелся лимузин Путина: СМИ раскрыли первые детали

В Москве взорвался и загорелся лимузин Путина: СМИ раскрыли первые детали

Карта Deep State онлайн за 31 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 31 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 31 марта по 6 апреля: Ракам - проблемы, Львам - риск

Гороскоп Таро на неделю с 31 марта по 6 апреля: Ракам - проблемы, Львам - риск

Гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля: Рыб осыпят лаской, Девам - успех

Гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля: Рыб осыпят лаской, Девам - успех

Последние новости

09:48

Финансовый гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля

09:44

"Начнется интересная игра": эксперт сказал, может ли Украина отказаться от перемирия

09:36

Путин хочет "выйти" на Одессу: аналитик назвал возможное направление удара РФ

09:32

Гороскоп на апрель 2025: Львам - везение, Рыбам - новый источник дохода

09:18

Стресс и дискомфорт: эксперты назвали вещи, которые нельзя хранить в спальне

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:13

"Аристократично красива": Кристина Орбакайте удивила видом 13-летней дочери

09:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 31 марта (обновляется)

08:37

Прекращение огня в Украине: Трамп установил Путину "психологический дедлайн"Видео

08:37

Карта Deep State онлайн за 31 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:26

Гороскоп на завтра 1 апреля: Скорпионам - успех, Рыбам - гениальная идея

08:16

"Анорексия стучится в дверь": бывшую жену Тищенко осудили за похудение на 17 кг

07:56

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 8 секунд найти цифру 508

07:39

Украина хочет отказаться от соглашения об ископаемых: Трамп пригрозил ЗеленскомуВидео

06:51

Трамп угрожает Путину: это наш шанс?мнение

06:33

Харьков под массированной атакой дронов: есть повреждения и пожары, детали

06:15

-4 градуса мороза и снег: синоптики назвали точную дату похолодания в Украине

05:50

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках девушки за рулем джипа за 23 сек

05:27

Почему нельзя есть помело на ночь: неожиданный ответ

04:00

Чтобы быстро заснуть и выспаться: какая лучшая температура в комнате для сна

03:02

Без хлора и за считанные секунды: как эффективно уничтожить плесень в ваннойВидео

Реклама
01:30

42-летняя звезда "Рассказа служанки" впервые стала мамойВидео

00:29

Звезда "Довбуша" признался, готов ли служить и почему сейчас не на фронте

30 марта, воскресенье
23:27

Дочь Елены Кравец раскрыла, вернется ли артистка в Студию Квартал-95

23:22

Ультиматумы Путина: Украина назвала четыре "требования" России

23:07

"Путину плевать на дипломатию": Зеленский сделал заявление о прекращении огняВидео

22:27

Третий президентский срок: Трамп сделал заявление

22:23

"Господи, помоги": Настя Приходько показала редкое фото дочери-подростка

22:10

В Киеве избили ветерана за замечание из-за русской музыки - что известно

21:18

Терпение Трампа на исходе: названо два условия удара по режиму Путина

21:05

Прощайте, иллюзии: почему Трамп хочет побыстрее "разрулить" Украинумнение

20:51

Россияне будут массово идти в наступление уже в ближайшие дни: что задумал Путин

20:41

Почти по всей Украине будут ливни: синоптики назвали регионы, где будет сухо

20:04

"Будет местный пахан": эксперт оценил вероятность распада РоссииВидео

20:00

Урожай картофеля станет больше, если посадить его рядом с одним растением

19:30

Путин разозлил Трампа и детали помощи США: главные новости Украины (дайджест)

19:28

Гороскоп Таро на неделю с 31 марта по 6 апреля: Ракам - проблемы, Львам - риск

19:09

В РФ создали новый дрон, который может сбивать вертолеты - Defense Express

18:50

Авиация и флот Европы в Украине: в WP узнали о плане и раскрыли подробности

18:13

Как будет воевать РФ во втором полугодии 2025-го: Коваленко раскрыл планы врагаВидео

17:47

Гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля: Рыб осыпят лаской, Девам - успех

Реклама
17:17

Умер звезда "Поющих в терновнике" и "Сегуна"

17:15

Оккупанты заняли часть Торецка, ситуация напряженная - ГВА

17:13

"Я очень зол": Трамп резко ответил Путину и готовит удар по России - NBCВидео

17:05

"Мирный" план Трампа: Коваленко сделал прогноз о новых ударах РоссииВидео

16:43

Орбан примет Нетаньяху в Венгрии, несмотря на ордер Гааги

16:27

Избранница Дмитрия Кулебы призналась, как его медийность влияет на их отношения

16:25

Тайный удар ATACMS по Крымскому мосту: в NYT рассказали о плане атаки

16:16

Новый этап войны и "мясные навалы": появился мрачный прогноз по перемириюВидео

15:36

"Шантаж" США от Украины: в The New York Times раскрыли детали Курской операции

15:29

РФ готовится атаковать НАТО: СМИ назвали первую цель Путина

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять