Стресс и дискомфорт: эксперты назвали вещи, которые нельзя хранить в спальне

Спальни часто могут становиться комнатами, куда сбрасывают вещи, которым там не место.

https://glavred.info/life/stress-i-diskomfort-eksperty-nazvali-veshchi-kotorye-nelzya-hranit-v-spalne-10651790.html Ссылка скопирована

Вещи, которые нельзя хранить в спальне / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Anna BeSt INFO"

Вы узнаете:

Какие вещи лучше перенести из спальни в другую комнату

Зарядным устройствам – не место в спальне

Чтобы создать стильную и удобную спальню, нужно приобрести качественный матрас, постельное белье и уютные подушки. Далее в ход идет дизайн пространства, который отражает вашу личную эстетику. Как пишет Главред со ссылкой на издание Real Simple, эксперты назвали вещи, которые могут загромождать спальню и создавать не совсем спокойное пространство.

Автор Youtube-канала "Anna BeSt INFO" также рассказала, какие вещи нельзя держать в спальне.

Тренажеры, которыми вы не пользуетесь

Спальни созданы для того, чтобы отдыхать, поэтому они не должны быть спортзалами. Однако если у вас небольшой дом, то вполне нормально, что там в спальне есть тренажеры, но в том случае, если вы ими пользуетесь.

"В этом году наконец пришло время избавиться от беговой дорожки, заваленной одеждой. Это не шкаф. Кучи одежды на беговой дорожке, велосипеде или даже на стуле сигнализируют о том, что вы откладываете решение, и добавляют стресса", - отметила сертифицированный виртуальный организатор и основательница компании B. Organized Николь Габай.

Поэтому эксперт советует перенести эти вещи в другую комнату или вообще продать, если вы тренируетесь в другом месте.

Вещи, которые вы больше не носите

Из-за забитого шкафа в вашей спальне может создаться атмосфера стресса, поэтому важно время от времени убирать в нем.

"Также очень важно избавиться от ненужных или сломанных аксессуаров. Украшения, ремни и сумочки, которые никогда не носят или которые сломались, занимают место и могут вызвать усталость от принятия решений каждое утро. Будьте честными с собой относительно того, что вы должны оставить, пожертвовать или выбросить", - советует Габай.

Предметы, которые должны быть в других комнатах

Эксперт отметила, что спальни часто могут становиться комнатами, куда сбрасывают вещи, которым там не место. Это могут быть старые квитанции, бумаги, спортивные сумки или случайные предметы быта.

"Пришло время положить эти вещи туда, где им положено быть. Ежедневно тратьте несколько минут на то, чтобы раскладывать вещи по своим местам, чтобы никогда не накапливался беспорядок", - добавила Габай.

Дополнительные зарядные устройства

Большинство людей заряжает свои телефоны на ночь у кровати, однако если говорить о ноутбуке, наушниках или планшете, то эти вещи не обязательно заряжать в спальне. Скорее всего, эти шнуры запутаются и станут грязными.

"Спальня должна быть отступлением от внешнего мира, а не продолжением вашего офиса. Сократите время, проведенное за экраном, замените прикроватные зарядные устройства на незаметные ящички для зарядки или вообще отключите их от сети, чтобы создать пространство, которое больше способствует восстановлению сил", - подчеркнула генеральный директор бренда роскошного постельного белья Pom Pom at Home Хильде Лейагат.

Слишком большое количество декоративных подушек

Две-три декоративные подушки могут добавить спальне цвета и текстуры, однако большинству из нас не нужно их аж семь. По словам Лейагат, больше - не всегда лучше, когда речь идет об украшениях.

"Хотя многослойность добавляет комфорта, слишком большое количество подушек может сделать кровать загроможденной, а не уютной", - объяснила она.

Большие лампы

Освещение может иметь значительное влияние на атмосферу помещения, что очень важно для спальни, однако стоит обратить внимание на сами светильники и как они влияют на атмосферу комнаты.

"Знаете, чего не нужно вашей спальне в этом году? Громоздкие прикроватные лампы. Вместо этого мы предлагаем подвески и бра, которые создают элегантный вид, а также освобождают ценное пространство на тумбочке", - отметила партнёр Gale Sitomer Design Кара Велтен.

Смотрите видео о том, какие вещи нельзя держать в спальне

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред