Где никогда нельзя ставить кровать: такая ошибка может сильно ударить по здоровью

Есть немало факторов, которые влияют на качество сна. Один из таких факторов, которые играет очень важную роль - расположение кровати в спальне. Как рассказал мастер фэн-шуй Давид Векуа в "Сніданку з 1+1", в спальне кровать - это ключевая позиция, потому что она и задает функционал этой комнаты.
"И кровать мы должны располагать головой к глухой стене. Почему? Потому что когда у нас голова защищена, то мы чувствуем себя в безопасности", - отметил он.
Мастер фэн-шуй отметил, что не очень хорошо спать близко к окну или к входной двери, потому что там очень сильное движение энергии. А нам нужно закрыть это движение и сформировать уют.
"Во многих кроватях есть спинка. Но зачем тратить дополнительные материалы и делать эту спинку, если можно без нее сделать, и будет дешевле? Тогда зачем ее делают? Потому что даже форма кровати нам показывает, что голову хочется защитить. И поэтому на большем масштабе кровать лучше располагать к глухой стене. Если так расположить, то здоровье, энергия со временем будут улучшаться, и наоборот - если расположить близко к окну, то человек, который спит у окна, будет меньше высыпаться и меньше отдыхать", - объяснил мастер фэн-шуй.
По его словам, есть такие главные правила расположения кровати:
- она должна стоять головой к глухой стене,
- подальше от окна,
- над кроватью не должно быть массивных полок,
- нельзя ставить шкаф вплотную к кровати.
Смотрите видео о том, где никогда нельзя ставить кровать:
Что известно о "Сніданок з 1+1"
"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.
"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.
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