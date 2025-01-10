Не для красоты: для чего на самом деле нужна наклейка на конфетах Ferrero Rocher

Вы узнаете:
- Почему на конфетах Ferrero Rocher есть наклейка
- Как правильно их открывать
Когда дело доходит до шоколада, Ferrero Rocher является фаворитом среди многих любителей полакомиться сладким. Но оказывается, что люди могли годами открывать их неправильно
Главред решил разобраться, как правильно открывать конфеты Ferrero Rocher.
Почему на конфетах Ferrero Rocher есть наклейка
Как пишет издание Mirror, Ferrero Rocher есть на полках супермаркетов уже более 40 лет. Каждый шарик Ferrero Rocher, как известно, покрыт фольгой и помещен в бумажный вкладыш.
Как изготавливаются эти конфеты, держится в большом секрете, но, похоже, под оберткой может скрываться еще одна тайна.
Согласно видео, опубликованному lalifehacks на TikTok, многие открывали эти конфеты неправильно и не знали об одной хитрости.
В видео говорится, что маленькая наклейка размещена сверху шоколадных конфет с особой целью.
По словам автора видео, людям не обязательно разворачивать конфеты снизу. Вместо этого, можно легко разорвать их сверху - так же, как чистить апельсин.
На видео показывается, что для открытия фольги нужно просто использовать наклейку бренда на верхней части шоколадки. Затем она легко разрывается по бокам, и вы можете аккуратно открыть её.
Используя этот метод, вы можете использовать бумажную обертку, чтобы поднести шоколад ко рту и вежливо съесть его.
Многие пользователи социальных сетей были ошеломлены, а один из них признался, что впервые услышал об этом методе.
Секрет конфет Ferrero Rocher - видео:
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The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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