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Не для красоты: для чего на самом деле нужна наклейка на конфетах Ferrero Rocher

Мария Николишин
10 января 2025, 20:28
41
Оказывается, что наклейка на конфетах Ferrero Rocher существует по разумной причине.
Не для красоты: для чего на самом деле нужна наклейка на конфетах Ferrero Rocher
Наклейка на конфетах Ferrero Rocher / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Почему на конфетах Ferrero Rocher есть наклейка
  • Как правильно их открывать

Когда дело доходит до шоколада, Ferrero Rocher является фаворитом среди многих любителей полакомиться сладким. Но оказывается, что люди могли годами открывать их неправильно

Главред решил разобраться, как правильно открывать конфеты Ferrero Rocher.

видео дня

Почему на конфетах Ferrero Rocher есть наклейка

Как пишет издание Mirror, Ferrero Rocher есть на полках супермаркетов уже более 40 лет. Каждый шарик Ferrero Rocher, как известно, покрыт фольгой и помещен в бумажный вкладыш.

Как изготавливаются эти конфеты, держится в большом секрете, но, похоже, под оберткой может скрываться еще одна тайна.

Согласно видео, опубликованному lalifehacks на TikTok, многие открывали эти конфеты неправильно и не знали об одной хитрости.

В видео говорится, что маленькая наклейка размещена сверху шоколадных конфет с особой целью.

По словам автора видео, людям не обязательно разворачивать конфеты снизу. Вместо этого, можно легко разорвать их сверху - так же, как чистить апельсин.

На видео показывается, что для открытия фольги нужно просто использовать наклейку бренда на верхней части шоколадки. Затем она легко разрывается по бокам, и вы можете аккуратно открыть её.

Используя этот метод, вы можете использовать бумажную обертку, чтобы поднести шоколад ко рту и вежливо съесть его.

Многие пользователи социальных сетей были ошеломлены, а один из них признался, что впервые услышал об этом методе.

Секрет конфет Ferrero Rocher - видео:

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The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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шоколад конфеты лайфхак
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