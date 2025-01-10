Не для красоты: для чего на самом деле нужна наклейка на конфетах Ferrero Rocher

Оказывается, что наклейка на конфетах Ferrero Rocher существует по разумной причине.

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Наклейка на конфетах Ferrero Rocher / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Почему на конфетах Ferrero Rocher есть наклейка

Как правильно их открывать

Когда дело доходит до шоколада, Ferrero Rocher является фаворитом среди многих любителей полакомиться сладким. Но оказывается, что люди могли годами открывать их неправильно

Главред решил разобраться, как правильно открывать конфеты Ferrero Rocher.

видео дня

Почему на конфетах Ferrero Rocher есть наклейка

Как пишет издание Mirror, Ferrero Rocher есть на полках супермаркетов уже более 40 лет. Каждый шарик Ferrero Rocher, как известно, покрыт фольгой и помещен в бумажный вкладыш.

Как изготавливаются эти конфеты, держится в большом секрете, но, похоже, под оберткой может скрываться еще одна тайна.

Согласно видео, опубликованному lalifehacks на TikTok, многие открывали эти конфеты неправильно и не знали об одной хитрости.

В видео говорится, что маленькая наклейка размещена сверху шоколадных конфет с особой целью.

По словам автора видео, людям не обязательно разворачивать конфеты снизу. Вместо этого, можно легко разорвать их сверху - так же, как чистить апельсин.

На видео показывается, что для открытия фольги нужно просто использовать наклейку бренда на верхней части шоколадки. Затем она легко разрывается по бокам, и вы можете аккуратно открыть её.

Используя этот метод, вы можете использовать бумажную обертку, чтобы поднести шоколад ко рту и вежливо съесть его.

Многие пользователи социальных сетей были ошеломлены, а один из них признался, что впервые услышал об этом методе.

Секрет конфет Ferrero Rocher - видео:

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