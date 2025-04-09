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Что можно сделать из старого телевизора: интересные идеи

Анна Косик
9 апреля 2025, 05:27
44
Многие не знают, чем ценны старые телевизоры, поэтому выбрасывает их на свалку, хотя их еще можно использовать.
старый телевизор, превращение старого телевизора
Что делают со старыми телевизорами / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из Pinterest

Вы узнаете:

  • Как можно переделать старый телевизор
  • Есть ли что-то ценное в старых телевизорах

Габаритные телевизоры со времен СССР и 2000-х уже давно исчезли на рынке, однако все еще пылятся у многих дома, потому что и выбросить жалко, но и придумать новое применение не так легко.

Главред узнал, можно ли что-то сделать со старым телевизором. На Pinterest пользователи поделились несколькими интересными идеями, как вдохнуть жизнь в старый телевизор.

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Чаще всего то, что делают со старыми телевизорами - это перевоплощение в предмет декора. Телевизор можно разобрать, перекрасить, а вместо экрана поставить стильную неоновую вывеску. Старый телевизор также можно превратить в домашний аквариум, или полку для книг.

аквариум из старого телевизора
Аквариум из старого телевизора / фото: скриншот с Pinterest

Если вариант с творческим перевоплощением не рассматривается, то стоит обратить внимание на то, что старые телевизоры часто содержат ценные материалы, которые можно переработать или повторно использовать. Например, в старых кинескопных телевизорах есть большое количество меди, которую можно сдать как цветной металл. Также некоторые электронные компоненты могут быть ценными для коллекционеров или мастеров.

декор из старого телевизора
Декор из старого телевизора / фото: скриншот с Pinterest

Также не все знают, где в телевизоре есть золото, но во многих электронных платах, особенно в платах управления, разъемах и микросхемах, содержится тонкий слой золота. Оно используется благодаря своей отличной проводимости и устойчивости к окислению. Золото можно извлечь химическими методами.

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Что такое Pinterest?

Pinterest - социальный веб-сервис для создания коллекций фото и видео. Основан Беном Зильберманном в 2010 году. Главное назначение Pinterest заключается в помощи пользователям в поиске идей для творчества, моды, домашнего декора, кулинарии и т.д., пишет Википедия.

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