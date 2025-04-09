Что можно сделать из старого телевизора: интересные идеи

Вы узнаете:
- Как можно переделать старый телевизор
- Есть ли что-то ценное в старых телевизорах
Габаритные телевизоры со времен СССР и 2000-х уже давно исчезли на рынке, однако все еще пылятся у многих дома, потому что и выбросить жалко, но и придумать новое применение не так легко.
Главред узнал, можно ли что-то сделать со старым телевизором. На Pinterest пользователи поделились несколькими интересными идеями, как вдохнуть жизнь в старый телевизор.
Чаще всего то, что делают со старыми телевизорами - это перевоплощение в предмет декора. Телевизор можно разобрать, перекрасить, а вместо экрана поставить стильную неоновую вывеску. Старый телевизор также можно превратить в домашний аквариум, или полку для книг.
Если вариант с творческим перевоплощением не рассматривается, то стоит обратить внимание на то, что старые телевизоры часто содержат ценные материалы, которые можно переработать или повторно использовать. Например, в старых кинескопных телевизорах есть большое количество меди, которую можно сдать как цветной металл. Также некоторые электронные компоненты могут быть ценными для коллекционеров или мастеров.
Также не все знают, где в телевизоре есть золото, но во многих электронных платах, особенно в платах управления, разъемах и микросхемах, содержится тонкий слой золота. Оно используется благодаря своей отличной проводимости и устойчивости к окислению. Золото можно извлечь химическими методами.
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Что такое Pinterest?
Pinterest - социальный веб-сервис для создания коллекций фото и видео. Основан Беном Зильберманном в 2010 году. Главное назначение Pinterest заключается в помощи пользователям в поиске идей для творчества, моды, домашнего декора, кулинарии и т.д., пишет Википедия.
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