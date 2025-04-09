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Каждая копейка отлита в смерть: в РФ поблагодарили украинцев за прослушивание российской группы

Алена Кюпели
9 апреля 2025, 18:04
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Российский пропагандистский телеграмм-канал наглядно пояснил, почему нельзя слушать российскую музыку.
Украинцы снова слушают украинцы
Украинцы снова слушают украинцы / Коллаж Главред, фото КП, Instagram/ayyola.music

Кратко:

  • От чего радуются россияне
  • Почему нельзя слушать российскую музыку

В террористической России поблагодарили украинцев за то, что они слушают песню одной из российских групп AY Yola "Homay".

Именно эта песня возглавила сотню в украинском Apple Music. Песня Российско-башкирской группы из Уфы заняла первое место среди украинских меломанов.

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Что слушают украинцы
Что слушают украинцы / Скриншот Apple Music

Чтобы украинцам, которые продолжают слушать российские группы и песни, наглядно пояснить, почему этого делать нельзя, террористический и пропагандистский телеграмм-канала "русский имперетив" детально рассказал, на что используется каждая копейка от прослушивания российских посредственных групп.

"Спасибо украинским БРАТЬЯМ за поддержку войны, каждая копейка от прослушивания этой великолепной башкирской песни будет отлита русскими оружейниками в ФАБы и Герани. Вы будете освобождены", - пишут оккупанты.

Что произойдет, если слушать музыку из РФ
Что произойдет, если слушать музыку из РФ / Скриншот телеграмм

Интересно, что название группы на башкирском языке означает "вселенские законы, устав", "свод правил мироздания" — вечные ценности: не убей, не укради, почитай старших, защищай младших, что полностью противоречит тому вселенскому злу, которое творит Россия в Украине и в мире.

Группа, которая помогает России уничтожать Украину
Группа, которая помогает России уничтожать Украину / Фото Instagram/ayyola.music

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что в Украине электронная петиция в Кабинет Министров по блокированию русскоязычной музыки на стриминговых сервисах, таких как Apple Music и Spotify, набрала необходимые 25 тысяч подписей. Это означает, что правительство обязано рассмотреть этот вопрос в течение трех месяцев.

А также предательница Украины Ани Лорак нашла себе нового фаворитаи записала с ним новую песню. Также певица уверяет, что их новая композиция сможет помогать людям.

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