Картофель, покрытый ростками: врачи ответили, можно ли его есть и какие риски

Картофель - не только привычный продукт в ежедневном меню, но и кладезь полезных веществ, если уметь его правильно хранить

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Как избежать отравления картофелем / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Употребление картофеля с высоким содержанием гликоалкалоидов может вызвать расстройства с желудком

Приготовление не разрушает токсины, поэтому следует избегать употребления проросшего картофеля

При хранении картофеля стоит быть внимательным к внешним признакам - в частности к появлению ростков или зеленых пятен. Именно такие изменения свидетельствуют о повышении уровня природного токсина, который способен вызвать расстройства пищеварения, как отмечает издание Главред со ссылкой на EatingWell.

"Картофель содержит два вида гликоалкалоидов, оба из которых являются натуральными токсинами, называемыми соланином и чаконином, и хотя весь картофель содержит эти гликоалкалоиды, их концентрация наибольшая в глазках, зеленой кожуре и ростках", - рассказывает диетолог Лорен Харрис-Пинкус. видео дня

Стоит отметить, что хлорофилл, который придает кожуре зеленый оттенок, сам по себе не является вредным. Однако его появление сигнализирует, что содержание токсичных гликоалкалоидов в овоще превышено - тогда картофель лучше утилизировать.

"Гликоалкалоиды вызывают желудочно-кишечные расстройства - спазмы, диарею, тошноту и рвоту. Теоретически они приводят к снижению кровяного давления, лихорадке, неврологическим симптомам и даже смерти, но это случается чрезвычайно редко. Большинство людей просто почувствуют легкое желудочно-кишечное расстройство", - пояснил доктор медицины и токсиколог Эндрю Столбах.

Интересные факты о картофеле / инфографика: Главред

Несмотря на редкость летальных случаев, такие инциденты все же случались. Симптомы, как правило, проявляются в течение нескольких часов, хотя иногда могут возникать и в течение суток. В большинстве случаев лечение возможно дома.

Чтобы уменьшить риск:

Избегайте потребления картофеля с признаками прорастания или зеленой окраски. Даже после удаления подозрительных участков остаточное количество токсинов может сохраняться. Приготовление пищи (варка, запекание, жарка и т.д.) не обезвреживает эти вещества.

"Эти натуральные химикаты не удаляются при жарке, запекании, приготовлении в микроволновке или кипячении", - предостерегает Столбах. "Обрезка ростков и зеленой кожуры уменьшит, но не исключит воздействие".

Эксперты рекомендуют хранить овощ в темном, прохладном и сухом месте, которое хорошо проветривается. Избегайте света и высоких температур - это снижает риск образования токсичного соланина.

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