Меган Маркл призналась, на чем зарабатывала деньги в раннем детстве

Герцогиня Сассекская опять показала личное. И опять ради нового проекта.

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Меган Маркл в детстве - герцогиня Сассекская показала свои детские фото / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/meghan

Кратко:

Меган Маркл для рекламы нового шоу поделилась своими детскими фото

В кадре она показала свои будни герлскаута

Меган Маркл после выхода кулинарного шоу "С любовью, Меган", которое встретили в обществе весьма противоречиво, объявила о запуске нового проекта - подкаста с женщинами-предпринимателями "Признания женщин-основателей (Confessions of a Female Founder)", к коим причисляет и себя.

Так в канун выхода премьерного выпуска герцогиня Сассекская показала в своем блоге в Instagram свой первый "бизнес". В детстве Маркл была герлскаутом, и продавала печенье. Фото ее первых шагов в предпринимательстве появились в блоге.

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В кадре крошка Меган позирует в симпатичной униформе - сарафане, галстуке, шапочке и гетрах. "Предпринимателем можно стать в раннем детстве. (Кстати, спустя столько лет я все еще продаю печенье!)" - подписала фотографии уже взрослая и весьма предприимчивая Меган Маркл.

Меган Маркл в детстве - герцогиня Сассекская показала свои детские фото / instagram.com/meghan

Меган Маркл в детстве - герцогиня Сассекская показала свои детские фото / instagram.com/meghan

Меган Маркл в детстве - герцогиня Сассекская показала свои детские фото / instagram.com/meghan

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Меган Маркл - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, почему "мир не любит" Меган Маркл. Свою версию в этом вопросе изложила популярная ведущая, которая раскритиковала кулинарное лайфстайл-шоу герцогини Сассекской.

Также популярный американский журнал Vanity Fair в годовщину Мегзита "разнес" принца Гарри и Меган Маркл. Один из источников назвал их "самыми высокомерными и лицемерными людьми на планете".

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Кто такая Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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