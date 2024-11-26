Как перевести окна в зимний режим и сэкономить на отоплении: лайфхак с TikTok

Вы узнаете:
- Как перевести окна в зимний режим
- Как правильно перекручивать цапфу
- Какие окна не имеют зимнего режима
Многие владельцы квартир и домов выбирают именно пластиковые окна, которые способны хорошо держать тепло и не продувают холодный воздух, что особенно важно в зимнее время.
Главред исследовал, что несмотря на это, не все знают, как сделать зимний режим на окнах, что помогло бы сохранить же больше тепла в доме. Однако украинский блогер с ником Roman_okna рассказал в TikTok об этой маленькой, но экономной хитрости.
Для начала нужно сориентироваться, как понять, что окна на зимнем режиме. Нужно просто открыть окно и взглянуть на цапфы сбоку створки. Они расположены на торце со стороны ручки.
Смотрите видео о том, как сделать зимний режим на окнах:
@roman_okna
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Далее нужно придумать, как повернуть цапфу на окне. Блогер советует использовать ключ на 10. Им легко сделать поворот цапфы в горизонтальное положение.
После поворотов всех элементов нужно проверить, все ли вы сделали правильно. Закрыв окно, оно будет более плотно прилегать и, соответственно, пропускать меньше холода.
Какие окна не переводят в зимний режим
Не все даже пластиковые окна имеют зимний режим. Если у вас оконные створки стандартного размера, на них должны быть равномерно расположены 3 цапфы. На окнах нестандартного размера их может быть больше, но если вы вообще не обнаружили таких элементов - изменить режим окна не удастся.
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Что известно о блогере Романе Фещенко?
Роман Фещенко - украинский блогер с ником Roman_okna в TikTok, который занимается регулировкой и тонировкой окон, а также дверей. В соцсетях делится полезными советами по уходу, обслуживанию и настройке окон. На его страницу в Tiktok подписаны более 12 тысяч пользователей.
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