Так держать: Захарова поставила в пример Аллу Пугачеву всем россиянам

Теперь Захарова ставит в пример Аллу Пугачеву своим согражданам.

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Захарова набросилась на Пугачеву / Коллаж Главред, фото Instagram/alla_orfey, Kommersant

Кратко:

От чего снова завелась Мария Захарова

Что она набредила в адрес Пугачевой

Официальный представитель МИД террористической России, украинофобка Мария Захарова сообщила о том, что популярная российская певица Алла Пугачева получила уникальную народную любовь, но "не оценила этот дар".

Захарова - лицо России в международных кругах / Фото РосСМИ

Как пишут российские пропагандистские СМИ, Захарова, которая является одной из виновниц войны в Украине и потенциальной "клиенткой" Гаагского суда заявила, что Пугачева, которая не поддержала военного нападения на Украину, не оценила и пренебрегла "народной любовью. "Не могу сказать, не хочу осуждать, но, чтобы для нас всех это стало уроком", - добавила она.

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Мария Захарова / Скриншот

По мнению Захаровой, такая ситуация должна стать примером для всех людей, которые вынуждены сделать "важный выбор" (поддерживать войну и убийства мирных украинцев - авт.), чтобы "не попадать в подобные ловушки".

"Я считаю, что единственное, для чего подобные вещи и даются в жизни — чтобы мы на них учились. Потому что это действительно пример очень страшный", — полагает Захарова.

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Отметим, как сообщал Главред, юморист Максим Галкин порадовал поклонников свежим фото Аллы Пугачевой. На фото Пугачева позирует в кресле на фоне бассейна и пальм в костюме желтого цвета. Также певица дополнила образ беретом и солнцезащитными очками.

А также недавно Алла Пугачева отправилась в ресторан, но там попала в неприятную ситуацию. Как заявил израильский политик Яков Кедми, Примадонну не приняли в ресторане из-за того, что не было свободного столика и она вступила в перепалку с официанткой.

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Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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